В России будет создана единая база телефонов мошенников

В России в скором времени появится единая база номеров телефонов мошенников. Инициатива родилась в трех ведомствах - МВД, Центробанке и Роскомнадзоре. Их представителями она и будет реализована.

Уже создана рабочая группа, цель которой - разработка такой базы. О начале работы такой группы во вторник на "круглом столе" Общероссийского Народного фронта (ОНФ) сообщил старший оперуполномоченный Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России Григорий Матусевич.

При этом полицейский не стал скрывать, что разработчики находятся только "в начале пути".

Накануне в МВД России рассказали, как телефонные мошенники чаще всего обчищают банковские счета россиян.