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14.09.2021 12:48
Рубрика: В мире

В Швейцарии введут обязательный контроль летного персонала на алкоголь

Текст: Александр Саможнев

Федеральное управление гражданской авиации в будущем должно иметь возможность проводить проверки на алкоголь у членов летного экипажа в любое время. Сегодня контроль за распитием спиртных напитков возможен только при подозрении. Национальный совет утвердил эту поправку к закону об авиации. Теперь по этому вопросу должен принять решение совет кантонов, сообщает портал SRF.ch.

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Совет кантонов предложил пересмотреть закон об авиации, поскольку Швейцария приняла соответствующий декрет ЕС. Эти меры предназначены, в частности, для улучшения раннего выявления психических и физических заболеваний среди членов экипажа. Новые меры безопасности в ЕС были приняты после крушения авиалайнера Germanwings во Франции в 2015 году. По данным следствия, виновный пилот намеренно направил самолет в гору. Все 150 пассажиров погибли.

Кроме того, врачи и психологи должны иметь возможность в будущем направлять управлению гражданской авиации диагнозы и информацию о возможных острых психических или физических заболеваниях. Это поможет выявить проблемы со здоровьем у членов экипажа на ранней стадии. Поскольку состояние здоровья летчиков может измениться между проверками, у врачей должна быть возможность сделать отчет без предварительного освобождения от профессиональной тайны.

В мире Европа Швейцария

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