В Швейцарии введут обязательный контроль летного персонала на алкоголь

Федеральное управление гражданской авиации в будущем должно иметь возможность проводить проверки на алкоголь у членов летного экипажа в любое время. Сегодня контроль за распитием спиртных напитков возможен только при подозрении. Национальный совет утвердил эту поправку к закону об авиации. Теперь по этому вопросу должен принять решение совет кантонов, сообщает портал SRF.ch.

Совет кантонов предложил пересмотреть закон об авиации, поскольку Швейцария приняла соответствующий декрет ЕС. Эти меры предназначены, в частности, для улучшения раннего выявления психических и физических заболеваний среди членов экипажа. Новые меры безопасности в ЕС были приняты после крушения авиалайнера Germanwings во Франции в 2015 году. По данным следствия, виновный пилот намеренно направил самолет в гору. Все 150 пассажиров погибли.

Кроме того, врачи и психологи должны иметь возможность в будущем направлять управлению гражданской авиации диагнозы и информацию о возможных острых психических или физических заболеваниях. Это поможет выявить проблемы со здоровьем у членов экипажа на ранней стадии. Поскольку состояние здоровья летчиков может измениться между проверками, у врачей должна быть возможность сделать отчет без предварительного освобождения от профессиональной тайны.