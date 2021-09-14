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14.09.2021 17:51
Рубрика: Экономика

В сибирской пихте нашли "эликсир молодости"

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Терпены пихты сибирской способны запускать в организме человека процесс аутофагии - очищения от "клеточного мусора", тем самым способствуя увеличению продолжительности жизни. Об этом говорится в совместной исследовании ученых из научно-производственной компании "Инитиум-Фарм" и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН.

Фото: iStock
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Аутофагия - это естественный механизм утилизации "отходов" живой клетки. Она позволяет перерабатывать ненужные компоненты клеток в питательные вещества.

Ученые проанализировали терпены, содержащиеся в корнях и стволе пихты сибирской. По мнению специалистов, именно благодаря терпенам клетки старого дерева ничем не отличаются от клеток молодого растения.

"Благодаря терпенам процесс интенсивной аутофагии в исследуемых клетках человека запускался уже через 24 часа. Мы увидели, как аутофагия перерабатывает дисфункциональный материал клеток и, таким образом, поддерживает энергетический гомеостаз", - заявила РИА Новости руководитель научных проектов "Инитиум-Фарм" Фания Маганова.

По ее словам, исследование говорит о том, что ученые стоят "на пороге открытия "эликсира молодости", который сможет значительно увеличивать продолжительность жизни человека".

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Кроме того, как показало исследование, терпены имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства. По мнению ученых, их можно применять для профилактики нейродегенеративных изменений, которые провоцируют болезнь Альцгеймера, старческую деменцию и болезнь Паркинсона.

Терпены - это широкий класс так называемых вторичных метаболитов. Растения выделяют их, чтобы сохранять клетки в стабильном состоянии.

Ранее в журнале Science было опубликовано исследование, согласно которому метаболизм не меняется на протяжении почти 40 лет жизни человека (c 20 до 60 лет).

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