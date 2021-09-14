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14.09.2021 15:06
Рубрика: Культура

Вахтанговский театр откроет юбилейный сезон "Войной и миром"

Текст: Зоя Апостольская
Театральный звонок, зрительный зал, занавес, спектакль… Так не открывался еще ни один сбор труппы к началу сезона в театре имени Евгения Вахтангова. Но в этом году театру - 100 лет: можно позволить себе вольности и отступить от канона.
Фото: Александр Торгушников Фото: Александр Торгушников
Фото: Александр Торгушников

Показанные сцены - из нового спектакля художественного руководителя Римаса Туминаса. Первой премьерой 101-ого сезона станет его постановка по роману Л. Н. Толстого "Война и мир". Проект масштабный - в нем задействованы все поколения "вахтанговцев". Худрук захотел "всех обнять" - Ирину Купченко, Людмилу Максакову, Марию Аронову, Юлию Рутберг, Андрея Ильина, Сергея Маковецкого. Репетиции в самом разгаре, пока предполагаемая длительность спектакля 6 часов - и пока нет ясности, как играть: то ли в два вечера выходных, то ли в один, но начинать сильно раньше, чем обычно.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Туминас откажется от своих фирменных снега и ветра на сцене. Уступит, если можно так сказать, эти "фишки" главному режиссеру театра Юрию Бутусову. Его спектакль "Король Лир" худрук отметил в числе самых успешных премьер прошлого сезона.

Несколько постановок из вахтанговского репертуара Туминас изъял, посмотрев на них свежим взглядом. Как говорит: прозрел. После месяца, проведенного в темноте после операции, увидел и решил "развидеть".

Говорит, что устал от шума и ярости на сцене. Что во главе угла должен стоять зритель. Вот и свою "Войну и мир" он делает - про разлуку, смерти и потери, неизбежные в войне. Но в первую очередь - про человека.

Сценограф - Адомас Яцовскис, хореограф - Анжелика Холина, художник по костюмам - Мария Данилова, композитор - Гиедрюс Пускунигус. В спектакле прозвучит и музыкальная тема, сочиненная, но не оконченная Фаустасом Латенасом. Его не стало в прошлом году.

Фото: Александр Торгушников

Память Латенаса, Василия Ланового и Нины Нехлопченко почтили минутой молчания. 13 ноября, в день рождения театра, на основной сцене приглушат свет, зажгут свечи и запустят титры с именами и записи голосов тех, кто ушел из жизни и никогда уже не выйдет на вахтанговскую сцену.

Уже готов и утвержден проект памятника Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву, который до конца этого сезона установят возле Симоновской сцены.

В музее театра увековечат и память бывшего худрука Владимира Ульянова - его дочь передала часть личных вещей отца: мебель из кабинета, подарки, госнаграды артиста теперь будут представлены на третьем этаже театра.

Кроме того, к следующему лету во Владикавказе, где родился Евгений Вахтангов, будет создан Дом-музей основателя театра и целой театральной школы.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
В Театре имени Моссовета открыли сезон и рассказали о скорых премьерах

Но жизнь продолжается - и в Москве зрителей ждут новые премьеры. В новом сезоне Алексей Франдетти поставит на основной сцене спектакль по мюзиклу Джула Стайна и Питера Стоуна "В джазе только девушки".

Новую сцену ждет постановка по пьесе Хайнера Мюллера "Волоколамское шоссе" режиссера Йоуза Резинга. Сергей Яшин скоро приступит к репетициям спектакля "Уроки музыки" по пьесе Терренса МакНелли. А Светлана Землякова готовит спектакль по российской прозе ХХ века.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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