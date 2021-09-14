Новости

Ивановец с ножом заставил детей купить ему выпивку 14:52
СМИ: Задержан стрелявший в солиста группы "25/17" Андрея Позднухова 14:42
Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей 14:33
Разработчик назвал число россиян, привитых "ЭпиВакКороной" 14:13
"Би-2" представили видео "Почта" на новую песню Земфиры 14:08
На полигоне под Барановичами союзники оттачивают военное мастерство 14:08
Президент Чехии Земан госпитализирован 13:58
Карелова открыла фотовыставку "Женский взгляд на мировые проблемы" 13:57
ВЦИОМ: Россияне мечтают о крепком здоровье, жилье и путешествиях 13:51
Россия направила в Чехию запрос в связи с задержанием Франчетти 13:49
СПЧ: Люди не оставят малые города, где развивается городская среда 13:34
Путин и Лукашенко обсудили итоги военных учений и Афганистан 13:25
Путин обсудил с Мирзиеевым ситуацию в Афганистане 13:24
Аналитик назвал причины рекордных цен на газ в Европе 13:12
В Москве появился новый вид общественного транспорта 13:11
Фигуристке Медведевой предложили стать комментатором на Первом канале 13:00
Песков объяснил внезапность визита Асада 12:55
В Швейцарии введут обязательный контроль летного персонала на алкоголь 12:48
В Испании начали страховать водителей электросамокатов 12:43
СМИ: "Барселона" намерена приобрести у "Динамо" Арсена Захаряна 12:42
Финляндия расширит выдачу виз гражданам России 12:16
Россия вошла в ТОП-10 стран по темпам роста цен на жилье 12:09
В Воронеже 300 тысяч человек остались без воды 12:08
Москва и Подмосковье установили льготы на проезд на три года 11:58
Путин сообщил о своем уходе на самоизоляцию 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
14.09.2021 13:51
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Россияне мечтают о крепком здоровье, жилье и путешествиях

Текст: Владимир Емельяненко

Самые заветные желания подавляющего большинства россиян - это "крепкое здоровье", "домашний уют" и "возможность путешествий". Таковы итоги социологического исследования ВЦИОМ, публикуемого на сайте центра.

Фото: iStock
ВЦИОМ: За последние четыре года россияне стали реже жениться

Чаще всего участники опроса говорили о том, что они мечтают о крепком здоровье для себя и своих близких (10%). Среди других распространенных желаний - мечта о квартире, частном доме или улучшении жилищных условий (8%), путешествиях (4%), переезде, в том числе из страны (3%), мире во всем мире (3%), долголетии (2%), процветании и стабильности для страны (2%) и о встрече любимого человека (2%).

Правда, велика цифра тех, кто не имеет мечты - 12%. Еще больше опрошенных - 13% - затруднились ответить.

В том, что исполнение мечты зависит от собственных усилий, уверены 49% участников исследования. Как считают социологи, это один из главных выводов опроса: за последние два года россияне стали больше верить в свои силы. В 2019 году в собственные силы верили меньше людей - 45% опрошенных.

О том, что мечта исполняется благодаря удачному стечению обстоятельств или помощи других людей, заявили 37% опрошенных. 14% затруднились с ответом. По традиции для исполнения мечты люди чаще всего загадывают желание на Новый год (19%), думают о своем желании, как будто оно уже исполнилось (6%) или визуализируют его (4%).

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Тесты и опросы

Главное сегодня

Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей
Захарова: Проект США по демократизации Украины имеет целью давление на Россию
SWIFT: Рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют
Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации
В ПФР разъяснили порядок назначения денежной выплаты для инвалидов
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта