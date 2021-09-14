ВЦИОМ: Россияне мечтают о крепком здоровье, жилье и путешествиях

Самые заветные желания подавляющего большинства россиян - это "крепкое здоровье", "домашний уют" и "возможность путешествий". Таковы итоги социологического исследования ВЦИОМ, публикуемого на сайте центра.

Чаще всего участники опроса говорили о том, что они мечтают о крепком здоровье для себя и своих близких (10%). Среди других распространенных желаний - мечта о квартире, частном доме или улучшении жилищных условий (8%), путешествиях (4%), переезде, в том числе из страны (3%), мире во всем мире (3%), долголетии (2%), процветании и стабильности для страны (2%) и о встрече любимого человека (2%).

Правда, велика цифра тех, кто не имеет мечты - 12%. Еще больше опрошенных - 13% - затруднились ответить.

В том, что исполнение мечты зависит от собственных усилий, уверены 49% участников исследования. Как считают социологи, это один из главных выводов опроса: за последние два года россияне стали больше верить в свои силы. В 2019 году в собственные силы верили меньше людей - 45% опрошенных.

О том, что мечта исполняется благодаря удачному стечению обстоятельств или помощи других людей, заявили 37% опрошенных. 14% затруднились с ответом. По традиции для исполнения мечты люди чаще всего загадывают желание на Новый год (19%), думают о своем желании, как будто оно уже исполнилось (6%) или визуализируют его (4%).