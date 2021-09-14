Володин сравнил "Северный поток-2" со строительством БАМа и Крымского моста

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил завершение строительства магистрального газопровода из России в Германию. В своем Telegram-канале он заявил, что "Северный поток-2" для России сопоставим по значению со строительством Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Крымского моста.

Ранее "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока-2" было полностью завершено утром 10 сентября.

По оценке спикера, от реализации проекта выигрывают и европейские страны (их экономика и граждане, которые получат дешевый газ), и, конечно, Россия, которая расширит рынок поставок своей продукции.

"Этот мегапроект реализовывался в непростых политических условиях, - напомнил Володин, - санкции, лоббирование со стороны Соединенных Штатов, предлагавших свой более дорогой сланцевый газ".

Он считает, что необходимо отдать должное канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая все-таки смогла отстоять интересы граждан европейских государств.

Спикер также подчеркнул, что автором этой инициативы - от идеи до маршрута прокладки газопровода - был президент РФ. Глава государства, среди прочего, настаивал на соблюдении всех требований экологической безопасности, отметил Володин. В результате этот проект дает в 5,6 раза меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, чем проходящий через Украину газопровод.

"Это масштабный проект, в рамках которого мы расширим рынок поставок нашей продукции, а потребитель получит качественный и дешевый газ. Одним словом, проект - экономический, и все от него выигрывают", - заключил Вячеслав Володин.