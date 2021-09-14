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14.09.2021 06:11
Рубрика: Общество

Врач рассказала, что надо сделать каждому до 60 лет для долгой жизни

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем аккаунте в Instagram прокомментировала результаты масштабного исследования обмена веществ у людей на всем протяжении жизни, опубликованные в журнале Science.

Фото: iStock
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Согласно выводам исследователей, метаболизм не меняется на протяжении почти 40 лет (c 20 до 60 лет). Причем как у мужчин, так и у женщин. Хотя у последних все же он в принципе медленнее, чем у представителей сильного пола.

"Так что если вы поправились до 60 лет - замедление метаболизма тут не причем", - отметила доктор, подчеркнув, что "как бы хорошо мы не выглядели, в 60 лет начинаются возрастные болячки и замедляется метаболизм".

Специалист уточнила, что могут быть индивидуальные особенности. Действительно, по ее словам, есть люди от природы как с очень высоким метаболизмом, так и с очень низким.

"Но в целом это обычные исключения из правил", - отметила врач.

В связи с чем эндокринолог посоветовала каждому к 60 годам подходить максимально готовым: сохранить хорошую форму, набрать мускулов. "И тогда увеличение продолжительности жизни будет только радовать", - заключила она.

Ранее в беседе о долголетии доктор биологических наук Алексей Москалев отметил, что о двигательной активности человеку "надо думать чаще, чем о еде". "Ежедневные хотя бы по 30 минут занятия аэробикой позволят остановить снижение такого маркера старения, как максимальное потребление кислорода", - уточнил он, добавив, что важны и силовые упражнения 2-3 раза в неделю. Последние в том числе помогают контролировать инсулинорезистентность, воспаление, саркопению и остеопороз.

Наука Общество Здоровье

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