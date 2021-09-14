ВС дал право наследникам получить компенсацию за лекарство для ушедшего

Верховный суд России указал, что наследники умершего человека вправе требовать выплату компенсации на покупку лекарств, которые должны были быть предоставлены бесплатно. Иными словами, если родственники пытались спасти близкого человека и не смогли, некоторые расходы могут быть им компенсированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение Верховного суда.

По закону, государство обязано возмещать расходы на самостоятельную покупку гражданами лекарств, которые должны предоставляться бесплатно, в том числе в случае смерти пациента - его наследникам, следует из определения ВС РФ. Как передает информагентство, суд рассмотрел дело жительницы Волгоградской области, мужу которой выписали дорогостоящий препарат. Пациент страдал тяжелой онкологической болезнью и был признан инвалидом II группы. Государство должно было предоставить лекарство бесплатно. Однако, как часто бывает, чиновники не смогли сразу найти в казне денег. Комитет здравоохранения отложил покупку лекарств до получения дополнительного финансирования.

Семья не могла ждать и в итоге купила препарат самостоятельно. Мужчина умер, его вдова обратилась в суд с иском о компенсации расходов на таблетки. "Одним из принципов охраны здоровья в РФ является соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечения реализации этих прав государственными гарантиями. В числе таких гарантий - бесплатное обеспечение лиц, страдающих онкологическими заболеваниями (социально значимыми заболеваниями), за счет соответствующих бюджетных средств в соответствии со стандартами медицинской помощи лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам врачей вне зависимости от наименования и стоимости препарата", - напомнил Верховный суд. Если соответствующая организация не выполняет гарантии, это нарушает право граждан на охрану здоровья. Соответственно, они имеют право на возмещение убытков.

"Данное имущественное право, не реализованное при жизни по объективным причинам из-за тяжелой болезни, убытки подлежат взысканию в пользу его супруги и несовершеннолетнего сына как правопреемников умершего", - отмечается в определении.

В итоге, как сообщает РИА Новости, Верховный суд признал законным решение, обязывающее комитет здравоохранения Волгоградской области выплатить вдове и сыну умершего более 400 тысяч рублей, потраченных на лекарства.

На такие правовые позиции и должны ориентироваться все нижестоящие суды.

Кроме того, граждане, которым отказывают в получении компенсаций, вправе жаловаться и в прокуратуру. Прокуроры могут сами обратиться в суд с заявлением в интересах граждан по защите нарушенных прав, свобод и законных интересов в сфере охраны здоровья, включая медицинскую помощь. Такая практика весьма распространена, благодаря вмешательству прокуроров граждане получают выплаты.