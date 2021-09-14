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14 сентября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8560)

Решения Верховного Суда

Опубликован 14 сентября 2021 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 19 мая 2021 г. признаны не действующими со дня вступления в законную силу решения суда абзац девятый пункта 54 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354, абзац первый пункта 201 приложения N 2 к данным Правилам в той мере, в какой эти положения не предусматривают возможности учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии при определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах (при отсутствии централизованного теплоснабжения), которые оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и в которых не все помещения оснащены индивидуальными и (или) общими (для коммунальных квартир) приборами учета тепловой энергии, с учетом показаний индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета тепловой энергии.

Решение суда вступило в законную силу 12 августа 2021 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 22 марта 2021 г. (с учетом изменений, внесенных определением Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 3 июня 2021 г.) признан не действующим с 10 декабря 2019 г. абзац второй главы VII приложения N 1 к приложению N 2 к приказу Министра обороны Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. N 545 "О системе оплаты труда гражданского персонала (работников) воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации", предусматривающий применение коэффициента 1,30 к заработной плате гражданского персонала воинских частей и организаций в Пинежском районе Архангельской области.

Решение суда вступило в законную силу 3 июня 2021 г.