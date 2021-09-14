Выдача ипотеки в московском регионе упала на четверть

В июле жители Москвы и Подмосковья оформили почти на четверть меньше кредитов, чем в июне. Это следует из данных ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В июле жители столицы оформили 9,5 тысячи ипотечных кредитов на 61,9 млрд рублей, Подмосковья - 8,1 тысячи на 34,4 млрд. По количеству кредитов это на 5% меньше, чем в июле прошлого года, и почти на 25% меньше, чем в июне нынешнего, когда было оформлено 13 тысяч кредитов в Москве и 10,2 тысячи в области.

Выдача ипотеки сократилась после изменения условий программы льготной ипотеки. Максимальный размер кредита был ограничен 3 млн рублей - квартир, подходящих под эти условия, в столичном регионе не так много.

Ставки по ипотеке в июле ожидаемо повысились: в Москве - на 0,9 процентных пункта (до 8,1%), в Московской области - на 0,7 п.п. (до 8%), сообщает ГУ ЦБ по ЦФО.

Количество счетов эскроу, открываемых жителями столицы и Подмосковья при покупке строящегося жилья, выросло за июль на 7,2%, - до 172,7 тысячи. Объем средств, размещенных на этих счетах, увеличился на 10,2% и на начало августа составил 1,4 трлн рублей.

Выросло и количество кредитных договоров между банками и застройщиками: к 1 августа в Москве заключено 464 договора, в Московской области - 264. Общий лимит по этим договорам вырос в июле на 9,4%, до 2,4 трлн рублей.