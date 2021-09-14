Выписки и справки из ЗАГСа можно будет оформить онлайн

Ряд документов, которые предоставляет ЗАГС, теперь можно будет получить онлайн на портале госуслуг. Об этом говорится в Telegram-канале правительства РФ. "За выписками из ЗАГС теперь не нужно никуда ходить, тратить время и стоять в очередях​​​. Их можно получить на портале госуслуг", - следует из сообщения.

Отмечается, что речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени. Они бывают нужны для оформления госуслуг, получения других документов или сделок купли-продажи недвижимости.

Запросить их в электронном виде можно в разделе "Документы и данные" портала госуслуг, подразделе "Семья и дети". При желании можно также оформить подписку, чтобы все эти документы в актуальном виде всегда находились в личном кабинете портала госуслуг.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что благодаря межведомственному взаимодействию, в том числе с органами ЗАГС, меры государственной поддержки гражданам смогут оказываться по принципам соцказначейства: то есть, без лишних справок и в большинстве случаев - автоматически. Одной из первых мер, которую Пенсионный фонд стал оказывать без личного участия семей, - назначение материнского капитала: с апреля прошлого года сертификат в электронном виде направляется в личный кабинет на портале госуслуг. Таким образом его уже получили около 1,2 млн семей.