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14.09.2021 10:40
Рубрика: Власть

Захарова: Проект США по демократизации Украины имеет целью давление на Россию

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 14 сентября, выступая в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", что главная задача Вашингтона на Украине - сдерживать Россию и создавать нестабильную обстановку в регионе.

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По ее словам, Вашингтон выделяет деньги президенту Украины Владимиру Зеленскому "только для того, чтобы реализовывать свою основную цель - давление на Россию и продвижение, как они говорят, демократии по всему миру".

Основной целью и основной площадкой этой концепции, отметила Захарова, является Россия.

"Это инструмент, которым США оперируют, чтобы сдерживать нашу страну, постоянно создавать вот эту ситуацию нестабильности, чтобы иметь возможность постоянно нас в чем-то обвинять", - сказала дипломат.

При этом, подчеркнула она, интересам народа Украины этот проект совершенно не отвечает. "В интересах народа Украины не сделано ничего. Сделано все против интересов народа этой страны", отметила Захарова.

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