Знаменитую Триумфальную арку полностью задрапировали

Еще несколько дней и знаменитая Триумфальная арка будет полностью задрапирована 25 тысячами квадратных метров серебристого полотна с голубым отблеском.

С минувшего воскресенья на одной из главных достопримечательностей французской столицы трудятся свыше ста рабочих, чтобы придать законченный вид проекту американского художника с болгарскими корнями Христо Явашева. По большому счету, как и задумано, остается лишь опоясать монумент красной трехкилометровой лентой, чтобы придать ему эффект гигантской праздничной упаковки.

Этот экстраординарный перформанс в центре Парижа должен был состояться еще в апреле 2020 года, но из-за коронавирусной пандемии пришлось перенести сроки. Самому художнику, который мечтал об этом событии еще с прошлого века, не суждено принять участие в его реализации: в возрасте 84 лет он скончался в Нью-Йорке. Так что воплощать проект в жизнь пришлось ближайшему помощнику Христо племяннику Владимиру.

Надо сказать, что преображенная достопримечательность Парижа - заключительная в серии проектов, принесших художнику-мегаломану всемирную известность. В свое время он обернул целиком берлинский Рейхстаг в серебристую ткань, чем вызвал горячие споры в Германии. Вместе с женой Жан-Клод реализовал действо под названием "Окруженные острова", когда в Бискайском заливе розовой тканью по периметру были охвачены 11 искусственных островов.

В Париже до сих пор помнят проект "Обернутый Новый мост" ("Понт-Нёф", самый старый столичный каменный мост), на что ушло 40 тысяч квадратных метров шелковистой золотисто-песчаной материи. Местная публика с восторгом восприняла тот фантастический перформанс. А сейчас?

Реакция далеко не однозначная. Одни хвалят, другие ругают. К примеру, жительница XVI округа Мишель, что живет по близости и каждый день приходит на площадь Этуаль-Шарль де Голль, где расположена арка, не скрывает своего восхищения: "Титаническая работа. Великолепный подарок от Христо, тем более, если учесть, что город не потратил на него ни цента". И действительно, все работы, а это 14 миллионов евро, были профинансированы за счет частных средств, полученных от продажи рисунков, макетов, литографий художника. С ней согласен историк и журналист Тома Снегарофф. Он полагает, что художнику удалось добиться искомого результата - "привлечь внимание к историческому памятнику, ценность которого увидится по-новому сразу после того, как покров будет снят". Отметим, что проект простоит две недели, а после драпировку уберут.

Однако у многих проект вызвал неподдельное раздражение. Так, архитектор Карло Ратти потребовал немедленно прекратить упаковывать арку: "Какое расточительство! Все говорят об экологии, а тут тысячи метров ткани пускают в расход..." Другим перформанс не нравится по эстетическим соображениям. Среди них парижанин Седрик Дюдьезер, который написал в "Твиттере": "Извините за вульгарность, но решение завернуть Триумфальную арку в туалетную бумагу - бредовая идея".

Некоторые же противники проекта во всем винят парижского мэра Анн Идальго, давшую "добро" на проект. "Тем самым Идальго хочет разрушить благородный облик Парижа. С ее подачи арку поместили в мешок для мусора, - считает видный журналист Андре Беркофф и добавляет, намекая на решение Идальго участвовать в предстоящих президентских выборах: - Туда же она готова отправить всю Францию".