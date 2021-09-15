Новости

Следователи СК РФ возбудили дело из-за отравления ребенка в Турции 22:39
450 сотрудников уволены из больницы в Ницце из-за отсутствия вакцинации 22:39
Дом мексиканского наркобарона "Коротышки" Гусмана будет разыгран в лотерею 22:27
Николай Рассказов: Все решила моя ошибка - я упустил игрока 22:22
Ученые из Китая создали пятиминутный тест на антитела к коронавирусу 22:15
Сборная России по мини-футболу одержала вторую победу на ЧМ 22:13
В Минпромторге сообщили, что цены на пиломатериалы стабилизировались 22:09
Псаки не подтвердила, что США предоставят Киеву системы ПРО "Железный купол" 21:52
ФХР старается сократить срок дисквалификации Евгения Кузнецова 21:40
Патриарх Сербский назвал поступок Евгения Зиничева "подвигом братолюбия" 21:18
Самолет Йошкар-Ола - Москва экстренно сел из-за отказа двигателя 21:16
Витория прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" в Лиге Европы 20:59
Главе ГИБДД Ставрополья продлили арест на три месяца 20:53
Роскомнадзор предостерег СМИ от нарушения законодательства о выборах 20:48
Оливер Стоун: Путин не дал России превратиться в "вассала" США 20:28
ДОМ.РФ предложил создать единый ресурс о мерах господдержки 20:07
Грызлов: Киев отказался вернуться к работе в Минске в очном формате 19:58
Названа средняя сумма денежных переводов из России за рубеж 19:55
Time cоставил рейтинг 100 самых влиятельных людей на 2021 год 19:46
Арбитраж обязал каршеринговую компанию принимать оплату наличными 19:22
Глава МИД Британии лишился поста из-за ситуации с Афганистаном 19:13
В Сети вышел новый документальный сериал "Советский дизайн" 19:06
Роман Зобнин получил травму в матче против "Легии" 19:01
Британцы создадут афганское подразделение для специальных операций 18:52
В Россию на выборы в качестве экспертов приедут 10 международных омбудсменов 18:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
15.09.2021 22:39
Рубрика: В мире

450 сотрудников уволены из больницы в Ницце из-за отсутствия вакцинации

Текст: Максим Макарычев

Из университетской больницы Ниццы уволены 450 человек из-за отсутствия вакцинации. Требование по обязательной вакцинации против COVID-19 вступило в силу в среду для 2,7 миллиона специалистов во Франции: сотрудников больниц, домов престарелых, социальных служб, обеспечивающих уход за пациентами, помощников по дому, пожарных, санитаров.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В Росздравнадзоре рассказали, сколько вакцинированных заболевают COVID-19

Те, кто не сделал прививку, предупреждены: без предоставления справок о противопоказаниях к вакцине или недавнего заражения они "не могут больше заниматься своей деятельностью", согласно закону от 5 августа. Для них это должно привести к немедленному приостановлению трудового договора без сохранения заработной платы, если только они не используют выходные для отсрочки крайнего срока, сообщает издание Nice Matin.

В университетской больнице Ниццы первые увольнения произошли в среду утром. 450 человек были отстранены от работы руководством больницы за то, что не представили справок о вакцинации. Всего в университетской больнице Ниццы работает около 7500 сотрудников. По словам генерального секретаря учреждения, общественные и медицинские услуги для пациентов региона Приморских Альпы будут значительно урезаны из-за нехватки персонала.

В мире Европа Франция Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Суд отправил дезинфектора из "Магнита" Антона Котова в СИЗО
Определены первые победители лотереи для привившихся от COVID-19
Цены на овощи "борщевого набора" продолжают снижаться
Миллер опроверг сообщения о запуске "Северного потока-2" с 1 октября
Цены на нефть вернулись к рекордам, поднявшись выше 76 долларов
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"