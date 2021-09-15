450 сотрудников уволены из больницы в Ницце из-за отсутствия вакцинации

Из университетской больницы Ниццы уволены 450 человек из-за отсутствия вакцинации. Требование по обязательной вакцинации против COVID-19 вступило в силу в среду для 2,7 миллиона специалистов во Франции: сотрудников больниц, домов престарелых, социальных служб, обеспечивающих уход за пациентами, помощников по дому, пожарных, санитаров.

Те, кто не сделал прививку, предупреждены: без предоставления справок о противопоказаниях к вакцине или недавнего заражения они "не могут больше заниматься своей деятельностью", согласно закону от 5 августа. Для них это должно привести к немедленному приостановлению трудового договора без сохранения заработной платы, если только они не используют выходные для отсрочки крайнего срока, сообщает издание Nice Matin.

В университетской больнице Ниццы первые увольнения произошли в среду утром. 450 человек были отстранены от работы руководством больницы за то, что не представили справок о вакцинации. Всего в университетской больнице Ниццы работает около 7500 сотрудников. По словам генерального секретаря учреждения, общественные и медицинские услуги для пациентов региона Приморских Альпы будут значительно урезаны из-за нехватки персонала.