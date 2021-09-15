Американский военачальник тайком обещал предупредить китайцев об ударе Трампа

Глава американского Комитета начальников штабов (КНШ) тайком пытался оградить ядерную кнопку от потерявшего контроль над собой президента США и созванивался с китайскими военными, чтобы уберечь две страны от конфликта. Звучит как сюжет для голливудского триллера, но реалии американской политики порой красочнее любых фильмов.

У сенаторов к генералу Милли накопились вопросы. На слушаниях 28 сентября он на них ответит. Фото: Getty Images

Член редколлегии The Washington Post Боб Вудворд и другие авторы написали уже не один десяток книг о том, как американский бюрократический аппарат саботировал президентство Дональда Трампа под предлогами о его неуравновешенности. Но в новой книге , фрагменты которой опубликовали CNN и The Washington Post, Вудворд рассказывает о доселе неизвестных эпизодах.

В первую очередь речь о знаковом для Америке дне - 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа, разделявшие его несогласие с поражением на выборах, прорвались в здание Капитолия и едва не сорвали процедуру утверждения итогов голосования.

Как выяснилось, в эти часы по другую сторону реки Потомак в пятиугольном здании министерства обороны США глава КНШ генерал Марк Милли укреплялся во мнении, что у президента на почве поражения на выборах случился "серьезный умственный упадок". Милли боялся, что Трамп якобы мог "начать беспредельничать", а потому решил заблаговременно этому помешать. 8 января Милли созвал военную верхушку на тайное совещание и спрашивал, понимают ли они детали процедуры применения ядерного оружия. Генерал дал понять, что хотя решение принимает только президент США, глава КНШ также вовлечен в данный процесс, а потому приказал не исполнять никаких поручений без согласования с собой.

Впрочем, мысли о неуравновешенности Трампа появились у Милли еще до выборов. 30 октября 2020 года он звонил своему китайскому визави, уверяя, что США не собираются нападать на Китай, а если соберутся, то американский генерал тайком предупредит об этом военных из КНР. Аналогичный разговор состоялся 8 января.

Внезапный удар Дональда Трампа по Китаю так и остался домыслом, а вот сговор генералов за его спиной - факт, который по душе далеко не всем

В сухом остатке факт в том, что Трамп никаких сумасшедших приказов так и не отдал, и, наоборот, после событий 6 января надолго ушел в тень. Сам Трамп назвал "смехотворными" домыслы о своих планах напасть на КНР, а контакты Милли с китайцами - "государственной изменой".

Новости о тайном сговоре генералов, которых править страной никто не избирал, действительно вызвали неоднозначные отклики в Америке. "Не зашел ли Милли слишком далеко?" - задается вопросом ресурс axios.com. Это и неудивительно: американцы подозрительно относятся к любому участию военных во внутренних делах, поэтому даже министр обороны за редким исключением - лицо гражданское.

Сенатор-республиканец Марко Рубио призвал президента Джозефа Байдена немедленно уволить главу КНШ. По мнению сенатора, если военная верхушка считала себя более рассудительной и стабильной, чем главнокомандующий, то это "опасный прецедент, грозящий разорвать на куски давнюю традицию гражданского контроля над военными".

Милли не в первый раз становится видным фигурантом книг, рассказывающих о том, как "глубокое подполье" в госаппарате саботировало политику Трампа из якобы благих побуждений. Республиканцы подозревают, что он сам сливал авторам книг эти сюжеты.

На 28 сентября намечены слушания с участием Милли в Конгрессе по выводу войск США из Афганистана, но в свете последних новостей можно не сомневаться, что генералу придется отвечать на много неприятных вопросов о действиях за спиной Трампа.

Особо примечателен сам факт того, что Милли вообще считал возможным ядерный удар против Китая в ситуации из-за внутриполитических разборок в США. Откуда такие мысли в голове четырехзвездного генерала? В книге он как бы приписывает готовность нанести удар Трампу, но при внимательном прочтении становится ясно, что экс-президент тут ни при чем.

Дело в том, что в октябре прошлого года разведка США якобы обнаружила, что китайская разведка получает материалы, намекающие на возможность неожиданного удара со стороны США. Руководство Пентагона, в том числе министр обороны Марк Эспер, считало, что у китайцев плохие источники, которые вводят их в заблуждение, но тем самым нагнетают обстановку. Поэтому американские военные и пошли на контакты для избежания конфликта.

Пытаться понять, где истина в анонимных утечках о том, что одна разведка думала о разведданных другой разведки, - занятие малоперспективное. Но вытекающий из книги факт в том, что в основном вся эта бурная деятельность шла не в голове у Трампа или китайских военных, а в воображении деятелей Пентагона. Тот случай, когда непонятно, кого бояться больше: эксцентричного президента или самопровозглашенных спасителей Америки.

Добавить к этому нескончаемые нападки США на Китай - и неудивительно, если Пекин и в самом деле считает американцев неуравновешенными и способными к неожиданному удару. Как сообщает издание Financial Times, недавно президент США Джозеф Байден предложил встретиться китайскому коллеге Си Цзиньпину для разрядки отношений, но тот отказался, потребовав, чтобы американцы сначала снизили накал агрессивной риторики против Поднебесной. Белый дом со своей стороны утверждает, что такого разговора между двумя лидерами не было.