Apple показала iPhone 13. Главное, что нужно знать

14 сентября компания Apple провела презентацию, на которой официально представила линейку iPhone 13. В нее вошли четыре смартфона - базовая модель, mini, а также Pro и Pro Max.

iPhone 13 mini получил экран с диагональю 5,4 дюйма, iPhone 13 - 6,1 дюйма. Оба смартфона оснащены новой системой камер, объективы которых расположены в блоке по диагонали. Камеры имеют более крупный сенсор, захватывающий больше света (что приводит к снижению уровня цифрового шума), поддерживают улучшенную ночную съемку и оптическую стабилизацию для обоих объективов.

Также в приложении камеры появился "Киноэффект" - смартфон фокусируется на самом важном объекте, а при появлении в кадре нового объекта автоматически переводит фокус на него. Кроме того, можно регулировать глубину резкости после съемки не только на фотографиях, но и на видео. Камеры поддерживают HDR-режим в стандарте Dolby Vision при съемке в 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Также в камере появятся фотографические стили - наборы пользовательских пресетов, которые будут применяться к объектам в кадре интеллектуально (пытаясь не испортить и сохранить важные детали). Эта функция вместе с "Киноэффектом" и другими возможностями

iPhone 13 и iPhone 13 mini поддерживают 5G, а также имеют уменьшенную "челку" наверху экрана - это означает, что на нем можно выводить чуть больше информации, чем раньше. В качестве процессора используется топовый чип Apple A15 Bionic - он отвечает в том числе за обработку изображений и видео.

В Apple прокачали и автономность - iPhone 13 mini работает на полтора часа дольше iPhone 12 mini, а iPhone 13 - на два с половиной часа дольше iPhone 12.

Стоимость iPhone 13 mini начинается от 69990 рублей за версию с 128 Гб памяти, iPhone 13 - от 79990 рублей за 128 Гб памяти. Также доступны версии на 256 и 512 Гб памяти.

Профессиональные iPhone 13 Pro и Pro Max обладают более широкими возможностями. Так, в них установлены дисплеи 6,1 и 6,7 дюйма с поддержкой частоты обновления до 12 Гц, которая меняется динамически в зависимости от того, что происходит на экране.

Кроме того, смартфоны поддерживают видеокодек ProRes2 с более точной цветопередачей, а также могут снимать макро, причем как фото, так и видео, включая таймлапс и замедленное. Улучшены возможности съемки в темноте благодаря увеличенной диафрагме.

В дополнение к стандартной и ультраширокоугольной камерам iPhone 13 Pro и Pro Max оснащаются телезумом 3x, во всех из них поддерживается оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы.

Камеры "прошек" поддерживают также все остальные функции и режимы, которые имеются в младших моделях, имеют уменьшенную "челку" в экране.

Впервые в iPhone 13 Pro и Pro Max появились модификации с 1 Тб памяти. Что касается работы от аккумулятора, то в Apple обещают, что версия Pro будет работать на полтора часа дольше по сравнению с предшественницей, а Pro Max - на два с половиной часа.

Стоимость iPhone 13 на 128 Гб составит 99990 рублей, iPhone 13 Pro Max на 128 Гб - 109990 рублей. Все модели появятся в продаже в России 24 сентября.