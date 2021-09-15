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"Арья Старк" вновь поразила поклонников "Игры престолов" внешним видом

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    15.09.2021, 05:09
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Мэйси Уильямс, в первую очередь известная как Арья Старк из "Игры престолов", продолжает эпатировать публику своим внешним видом.

Фото: kinopoisk.ru
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Недавно актриса, и без того отличающаяся оригинальной внешностью, поразила поклонников резкой сменой имиджа, появившись на церемонии вручения ежегодной премии британской версии мужского журнала GQ Men of the Year Awards. Такое обновление облика связано с получением Мэйси роли модели Памелы Рук в фильме Дэнни Бойла про легендарную группу Sex Pistols.

Теперь Уильямс объявилась на балу Met Gala 2021 - известном смотре в мире моды. Там и без неё хватало эффектных нарядов, но "Арья" всё равно отличилась: многие её просто не узнали.

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