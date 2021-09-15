Аризона оспорит в суде решение властей США об обязательной вакцинации

Аризона первой из американских штатов обратилась в суд с просьбой признать неконституционным решение властей США ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для миллионов федеральных служащих и работников частных компаний. Об этом заявил генеральный прокурор штата Марк Брнович.

По его словам, требование президента США Джо Байдена привиться под угрозой потери работы является "одним из величайших в истории страны покушений на индивидуальные свободы, принципы федерализма и разделения властей", пишет РИА Новости. Офис генпрокурора просит окружной суд Аризоны "вернуть право принимать решения в сфере здравоохранения гражданам страны - тем, кому оно принадлежит", отметил Брнович.

Ранее, представляя очередной план борьбы с пандемией COVID-19, Байден заявил, что "дельта"-штамм коронавируса с нами надолго. Хозяин Белого дома обвинил не желающих делать прививку американцев в причинении вреда окружающим. "Ваш отказ дорого обошелся всем нам. Явное меньшинство американцев, поддерживаемое явным меньшинством избранных должностных лиц, мешает нам переломить ситуацию. Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец", - добавил глава государства, подчеркнув, что в стране есть все для борьбы с COVID-19. По данным на 10 сентября, в США были не вакцинированы еще 80 миллионов американцев, более 200 миллионов человек ввели хотя бы одну дозу вакцины.