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15.09.2021 20:12
Рубрика: Экономика

Автоперевозчики пожаловались на задержки при пересечении границы

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8563)
Задержки в поставках товаров автотранспортом на две недели стали нормой из-за проблем с пересечением границы России, рассказали "Российской газете" представители транспортных компаний. В Федеральной таможенной службе (ФТС) на запрос автоперевозчиков ответили, что уже введенный электронный документооборот должен ускорить пересечение границы, но нужно также увеличить мощность пунктов пропуска.

Сложности возникли с поставками грузов между Калининградской областью и остальной территорией России. Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) обратилась в ФТС с просьбой рассмотреть возможность упрощения порядка таможенного оформления и контроля, сокращения сроков совершения таможенных операций в автомобильных пунктах пропуска региона.

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На скорость перемещения товаров через границу среди прочего влияет "общее состояние инфраструктуры пунктов пропуска", ответили в ФТС (письмо есть у "РГ"). В ведомстве добавили, что за развитие пунктов пропуска отвечает минтранс. В минтрансе на запрос "РГ" о предпринимаемых мерах по увеличению мощности пунктов пропуска не ответили. Ранее в министерстве отмечали, что ведут работу по реконструкции и модернизации таможенных пунктов. В начале сентября после многолетней реконструкции открылся пункт пропуска "Кяхта" в Бурятии между Россией и Монголией. Автомобильные погранпереходы планируется оснастить системой электронной очереди. Пилотный проект планируют запустить на границе с Финляндией в Ленинградской области.

Как рассказал "РГ" представитель одной из транспортных компаний, по пути в Калининград перевозчикам приходится проходить таможенное оформление грузов, даже если они идут из российского пункта. Это замедляет доставку.

В ФТС подчеркивают, что уже ввели технологию электронного декларирования и автоматической регистрации деклараций при транзите товаров только по России. Также эта система действует, когда не предоставляется обеспечение по уплате таможенных пошлин и других платежей.

Но проблема задержек при пересечении границы актуальна не только для Калининградской области. Проектная пропускная способность в ряде таможенных пунктов уже отстает от потребностей, подчеркивают в ФТС и отмечают, что неоднократно информировали об этом минтранс.

Особенно сильное напряжение сейчас создается при пересечении границы Китая и России, говорит член президиума Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель. Так, повлияла пандемия коронавируса. Например, несколько портов в Китае закрывались в разгар пандемии. Сбои привели к задержкам в доставке грузов по морю до месяца. Так что компании стали искать альтернативные пути по железной дороге или автотранспортом, поясняет эксперт. В результате автомобильные пункты пропуска оказались не в состоянии "переварить" выросший поток. Например, как уже сообщала "РГ", заторы из сотен фур возникли на пункте пропуска китайско-российской границы Маньчжурия - Забайкальск.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Есть сложности и с доставкой товаров, идущих через западные границы, поскольку перегруженными оказались пункты пропуска на границе с Европой. Грузы из Китая морем доставляют в Прибалтику, а далее их опять же нужно перевозить на автотранспорте в Россию и другие страны. "Сейчас - эпицентр коллапса. Везде все стоит", - говорит Заседатель.

Увеличение сроков доставки, в свою очередь, привело к падению оборачиваемости транспортных средств. На рынке обнаружилась нехватка автомобилей и вагонов.

Задержки на каждом конкретном пункте пропуска также вызваны внутренними причинами, говорят представители транспортной отрасли. Решать проблемы они рассчитывают на местном уровне за счет оптимизации процедуры досмотра. Но нужно также увеличивать пропускную способность пунктов на границе, соглашаются они.

Экономика ВЭД Правительство Минфин ФТС

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