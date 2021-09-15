Белорусские парламентарии будут наблюдать за выборами в Госдуму

Делегацию Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая входит в состав миссии от стран Содружества, примет участие в наблюдении за выборами в Госдуму РФ, которые, как известно, состоятся 17-19 сентября.

Возглавит парламентскую делегацию председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности верхней палаты белорусского парламента Сергей Рачков, проинформировали в пресс-службе ПС. В состав делегации включены член комиссии верхней палаты Андрей Шишкин, заместитель председателя комиссии нижней палаты парламента Олег Гайдукевич и его коллеги по палате представителей Александр Омельянюк и Ольга Петрашова.

Депутаты Парламентского собрания запланировали посещение избирательных участков в российской столице. Они рассчитывают не только наблюдать за голосованием, но и провести встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе, а также с руководством Центральной избирательной комиссии РФ.

Кроме того, Сергей Рачков примет участие в заседании совета координаторов миссии наблюдателей от СНГ для подготовки итогового документа по результатам наблюдения за выборами, который будет представлен представителям СМИ на пресс-конференции 20 сентября в Центральной избирательной комиссии РФ, добавили в пресс-службе ПС.