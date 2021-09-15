Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины

Пограничный знак Беларуси обстреляли предположительно из охотничьего ружья с украинской территории в зоне ответственности Пинского пограничного отряда. Об этом сообщили в белорусском Госпогранкомитете.

"Инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре погранзнака пограничники заставы "Сварынь" обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья", - следует из сообщения комитета.

Итог встречи с украинской стороной показал, что стреляли с территории Украины, отметили в ведомстве. Идет расследование инцидента.