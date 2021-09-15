Близкие Юрия Норштейна поделились воспоминаниями к его 80-летию

Новости

HBO выпустит спин-офф "Бэтмена" про Пингвина 09:47
Авиабазу США закрыли после аварии стратегического бомбардировщика B-2 09:44
"Зубренок" собирает друзей из кадетских школ Союзного государства 09:40
Попова сообщила о создании в РФ тест-системы для выявления вируса Нипах 09:32
Названа предварительная причина крушения истребителя МиГ-29 под Астраханью 09:25
В Роснедрах оценили срок добычи в России рентабельных запасов нефти 09:12
Вышел русский трейлер второго сезона "Утреннего шоу" с Энистон 09:01
На что пенсионеры потратят сентябрьскую соцвыплату в 10 тысяч рублей 08:14
Московских школьников ждут экскурсии в 700 научных лабораторий 07:55
Япония сообщила о запуске с территории КНДР двух ракет 07:38
В Москве благоустроили территорию детской больницы имени Сперанского 07:22
В Красноярске задержаны двое пособников террористической группировки 06:51
В Якутске у браконьеров изъяли черную икру и рыбу на 117 млн рублей 06:46
В Приморье задержали контрабандистов с партией женьшеня на 15 млн 06:27
РКЦ "Прогресс": Проектирование сверхтяжелой лунной ракеты приостановлено 06:26
В МЧС предупредили о ливнях и разрушении горных пород на юге России 06:11
В Приморье нашли участок для создания города-спутника Владивостока 05:59
Пятерых иностранцев задержали за попытку добыть золото на Колыме 05:36
Байден опроверг информацию о нежелании лидера КНР встречаться с ним 05:20
Актер из сериала "След" Лавров приговорен к двум годам условно 05:17
В Сан-Марино высказались в поддержку "Спутника V" 05:10
"Арья Старк" вновь поразила поклонников "Игры престолов" внешним видом 05:09
FT: Глава КНР Си Цзиньпин отказался встречаться с лидером США Байденом 04:18
Трамп опроверг информацию о его планах воевать с КНР 04:10
В Приморском океанариуме впервые родился белый кит 03:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
15.09.2021 09:18
Рубрика: Культура

Близкие Юрия Норштейна поделились воспоминаниями к его 80-летию

Юрий Норштейн учит чувствовать нюансы и передавать ощущения
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Неделя № 211(8562)
Ну, ты, прям, как ежик в тумане - говорят про людей, плохо ориентирующихся в окружающей обстановке. Сегодня 80 лет Юрию Норштейну, снявшему мультфильм, название которого давно стало мемом.
Юрий Норштейн и снимает, и преподает как настоящий художник. Фото: Photoxpress Юрий Норштейн и снимает, и преподает как настоящий художник. Фото: Photoxpress
Юрий Норштейн и снимает, и преподает как настоящий художник. Фото: Photoxpress

Норштейна гораздо меньше знают как автора "Сказки сказок", "Лисы и зайца", "Цапли и журавля", снимающего "Шинель" по повести Гоголя. И совсем немногие знают Юрия Борисовича как друга, коллегу, отца, учителя. Сегодня мы попросили вспомнить о живом классике близких ему людей.

Фото: kino-teatr.ru
Мультфильм Союзного государства "Детский альбом" выдвинут на премию "Икар"

Леонид Шварцман, художник-мультипликатор, народный художник России

- Мы познакомились в 1960-м, когда я преподавал 19-летнему студенту курсов мультипликаторов академический рисунок. Это был еще совсем молодой человек - живой, темпераментный, любил играть в футбол. Уже тогда Юра поражал эрудицией, настолько не по годам зрело рассуждал и рассказывал, что все вокруг заслушивались. И сегодня, когда Норштейн называет меня своим учителем, я ему отвечаю - нет, это ты мой учитель.

Именно Юра, когда мы работали на "38 попугаях", предложил сделать Удава этаким мыслителем, чтоб тот клал голову на кончик хвоста. И у попугая убрал хвост, чтоб попугай был шустрее и энергичнее, добавил ему ораторских жестов - и получился, кстати, вылитый Ленин! И именно Юре на "Чебурашке", где он был кукловодом, пришло в голову оставить герою только ступни. Чебурашка стал еще смешнее.

Так что в какой-то степени мы с Норштейном оба друг друга чему-то научили.

Наталья Абрамова, редактор "Союзмультфильма"

Название мультфильма "Ежик в тумане" давно стало мемом. Фото: РИА Новости

- "Ежика в тумане" Норштейн хотел закончить не мыслями ежика о лошади, а уханьем филина в глубину колодца. Я говорила, что и так хорошо и до сих пор уверена, что это действительно лучше. Но он вечно не удовлетворен собой. Например, тем, что не стал живописцем, ведь цвет, гармония, красота его сжигают, оглушают! У него всегда идет борьба с изображением, она сквозит в каждом кадре - это от потребности сказать больше, чем само изображение, показать, что жизнь больше любого изображения в принципе. Случалось, я ехала на работу с дачи и приходила в мастерскую Юрия Борисовича с полевым букетиком - и вдруг он замечал на букете муравья или мошку, уносил букет и потом эти персонажи оживлялись им и появлялись в фильме.

Борис Норштейн, иконописец

- Я благодарен отцу за науку отличать хорошее от плохого, я учился, слушая его, пытаясь понять, почему в музее, на выставке, про картинки в "Огоньке" говорил - вот это хорошо, а это совсем никуда. Что-то он мне пытался объяснить, о чем-то он просил подумать. Когда я после архитектурного увлекся живописью, он меня поддерживал. А когда я свернул на иконопись, сказал: "Жаль".

У нас дома стоял маленький верстак - папа мастерил на нем мебель

Отец бывает в нашем храме Успения в Курчатове, видел мои росписи. Говорил мне: "Вот это красиво. А тут не очень". Я не всегда с ним могу согласиться, но слушаю всегда - у отца подход прежде всего художественный, он прекрасно разбирается в живописи, очень хорошо ее знает.

Что дарить на 80-летие? Папа любит работать с деревом, у нас дома даже стоял маленький верстак, он мастерил там мебель. И я вслед за ним полюбил дерево. Так что думаю в этом направлении.

Вениамин Смехов, актер театра и кино

Фото: Пресс-служба кинофестиваля "Кинотавр"
На 32-м Кинотавре покажут российские новинки, о которых говорит мир

- Чем человек выше, тем он яснее и проще в общении. Когда мы впервые посетили мастерскую Норштейна, моя жена Галина Аксенова, киновед, заговорила с Юрой на профессиональные темы, и это звучало как иностранная речь, а я сидел гордый, наблюдая, как он отражает ее речевые выстрелы. Но он пропитан и кино и одновременно является одним из знатоков поэзии самой высокой пробы. Однажды Лена Камбурова собрала у себя после 9 Мая переживших войну людей искусства, и Юра вдруг прочел там целую главу "Теркина". И он это так знал и так читал, что театральные мастера могли бы взять его учителем художественного слова.

Иван Максимов, режиссер, лауреат Берлинале за лучший короткометражный анимационный фильм

- Лет в 16 "Сказка сказок" казалась мне не мультфильмом, а произведением, действующим на какие-то другие отделы мозга, как, скорее, игровое кино. С такими впечатлениями я ходил лет 10, пока не стал учеником Норштейна на Высших режиссерских курсах. Юрий Борисович и как педагог отличался от других: он больше обращал наше внимание на передачу нюансов, связанных с какими-то тонкими ощущениями, переходами от изображения к вкусу, к запаху, сочетаниями со звуками... Учил улавливать трудноуловимое, создающее атмосферу, вроде капель воды на старой лодке, лежащей на берегу, - помню, он дал задание экранизировать это хокку и потом разбирал с нами раскадровки, которые мы прямо на занятиях рисовали.

И сегодня, вспоминая уроки Норштейна, я учу студентов вниманию к настроениям, ощущениям, очеловечивающим мир.

Юрий Рост, журналист

Фото: Leonardo da Vinci / wikipedia.org
Загадки шедевров и огромных денег покажут на киноэкранах в Москве

- Юрий Борисыч - человек естественный. Его гений не особенно работает на его имидж, Юра не думает, как он выглядит. Он, например, любит ходить босым, в том числе и по снегу, для здоровья. Сидели мы, помню, хорошей компанией у него в студии на Войковской, потом он босиком вышел нас провожать - и я увидел, что его провожает пес Кузя. Кузя сел, я попросил Норштейна присесть рядом. Юра сел, посмотрел на меня, я достал Canon - и это была чистая удача безо всякой подготовки. С Норштейном ведь как - если вы задаете ему вопрос, он может прямо сейчас, очень развернуто представить вам целую концепцию. Здесь Юра представил ее молча, одним взглядом, концепцию единения с нашим миром, и, конечно, с Кузей.

Культура Кино и ТВ Анимация Персона: Юрий Норштейн

Главное сегодня

Путин рассказал, почему был вынужден уйти на самоизоляцию
Байден опроверг информацию о нежелании лидера КНР встречаться с ним
В ПФР разъяснили, как начать получать пенсию супруга
Apple представила iPhone 13
Япония сообщила о запуске с территории КНДР двух ракет
Михаил Пиотровский: На власть надо влиять, а искусство - понимать
Можно ли научить молодежь любить книги