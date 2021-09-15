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15.09.2021 11:47
Рубрика: Общество

Большинство россиян готовы принять участие в переписи на портале госуслуг

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Большинство россиян знают о предстоящей Всероссийской переписи населения, показал опрос, проведенный на базе панели исследовательской платформы Mail.Ru Group в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что самыми осведомленными оказались интернет-пользователи старше 45 лет. А вот из числа молодежи в возрасте от 18 до 24 лет о предстоящем событии знает только каждый третий.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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При этом двое из трех ответили, что готовы самостоятельно заполнить переписные листы на госуслугах. О планах пройти перепись онлайн чаще заявляли женщины, чем мужчины, а также граждане в возрастной категории до 54 лет. Россияне в возрасте 55+ в основном отвечали, что будут ждать переписчика.

Большинство из тех, кто планирует переписаться самостоятельно, проживают в Москве и Санкт-Петербурге.

В Росстате напомнили, что Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Общество Соцсфера Демография Компании Информационные технологии Mail.ru Компании Информационные технологии ВКонтакте Компании Информационные технологии Одноклассники Всероссийская перепись населения 2021 года

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