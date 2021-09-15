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15.09.2021 18:52
Рубрика: В мире

Британцы создадут афганское подразделение для специальных операций

Текст: Александр Саможнев

Сотни солдат афганских элитных войск вылетели за границу из Кабула по воздушному мосту. В Великобритании рассматривается возможность объединения их в отдельное подразделение, наподобие непальской бригады гуркхов, особенно для секретных операций в Афганистане.

Фото: Alastair Grant-WPA Pool/Getty Images
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В августе около 100 человек были доставлены в Англию королевскими военно-воздушными силами, где первоначально они будут объединены в ассоциации Paras (парашютистов) и SAS (Special Air Service), пишет Daily Telegraph.

Во время операции по эвакуации из Кабула от 500 до 700 таких элитных военных вместе с иностранными войсками держали оборонительное кольцо вокруг аэропорта. И более того, неизвестное количество солдат было замаскировано британцами под мирных жителей в толпе. Они должны были в значительной степени обеспечить безопасное приземление американских, британских и других самолетов.

Насколько большим должно быть подразделение - пока неясно, по крайней мере, официально. Часто говорят об "афганском полку" в количестве нескольких сотен человек, которые уже находятся в Великобритании. Небольшая часть из них некоторое время проходила подготовку в королевской военной академии в Сандхерсте. Афганские войска специального назначения в количестве 21 тысячи человек были единственно надежным и действительно сильным боевым формированием.

"На приведение этих афганских войск в соответствие с очень высокими стандартами были потрачены миллионы фунтов стерлингов. В среднесрочной перспективе и в ближайшие годы они будут абсолютно бесценны для Великобритании при выполнении опасных миссий в Афганистане. Они не только знают обстановку лучше, чем кто-либо, но уже много лет борются с терроризмом", - заявил высокопоставленный военный изданию Daily Mirror.

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