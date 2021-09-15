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15.09.2021 07:38
Рубрика: В мире

Британского студента-неонациста приговорили к чтению Шекспира

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Неделя № 211(8562)
Британский студент приговорен судом к чтению произведений Шекспира и Диккенса.

По данным Daily Telegraph, 21-летний Бен Джон получил условное двухлетнее заключение после того, как у него обнаружили почти 70 тысяч неонацистских брошюр и инструкции по изготовлению бомб.

Фото: iStock
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Судья Тимоти Спенсер предупредил студента, что пока тот должен прочитать книги и пьесы Джейн Остин, Томаса Харди, Чарльза Диккенса и Уильяма Шекспира, чтобы избежать тюрьмы. Каждые четыре месяца Бен Джон будет приходить в суд на экзамен по прочитанным книгам. "Я буду следить за каждым твоим шагом, Бен Джон. Если ты меня подведешь, ты знаешь, что с тобой будет", - сказал ему судья.

Такое "наказание" в мировой судебной практике вовсе не новость. Несколько лет назад прокурор в небольшом городке американского штата Вирджиния уговорила судью приговорить пятерых хулиганов, рисовавших расистские граффити к чтению книг. Она составила список из 35 произведений, в которых главные герои страдают из-за своего цвета кожи. Эксперимент оказался успешным. В 2010 году подростка, спровоцировавшего аварию, в которой погиб человек, приговорили к чтению любимых книг его жертвы. В изоляторе для несовершеннолетних он должен был читать в месяц по три книги из списка, составленного дочерью погибшего.

По информации издания The New Yorker, некоторые сторонники "альтернативного наказания" так верят в искупительную силу литературы, что полагают, что некоторым преступникам можно заменить тюрьму курсом чтения.

Как вам это?

Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко полагает, что в российском праве было бы целесообразно рассмотреть вопрос о предоставлении суду аналогичных полномочий.

Фото: iStock
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"Хотя в части аналогичных изменений возникнет ряд вопросов, например, какие образовательные организации будут задействованы в экзаменации и возможно ли, например, использовать результаты таких испытаний в последующем, например, для поступления в образовательные учреждения и т.д.", - говорит она. В юридической среде давно обсуждается вопрос развития так называемого восстановительного правосудия, когда к подросткам-нарушителям могли бы назначаться воспитательные меры. Например, починить забор, который сломал, ходить в аптеку для бабушки, у которой пытался украсть пенсию, и т.п. Заставить молодого человека читать хорошие книги тоже вписывается в эту концепцию.

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