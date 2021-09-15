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15.09.2021 11:37
Рубрика: Экономика

Цена газа в Европе продолжила бить рекорды и превысила 900 долларов

Текст: Сергей Тихонов
Цена газа в Европе по спотовым контрактам (быстрой поставки) поставила новый рекорд и превысила 900 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Фото: Виктор Толочко/ТАСС Фото: Виктор Толочко/ТАСС
Фото: Виктор Толочко/ТАСС

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, сейчас происходящее на газовом рынке Европы больше всего напоминает панику. Поток негативных новостей в сфере предложения энергоресурсов усугубляет дело - ураганы в Мексиканском заливе, штиль в Северном море, снизивший объемы ветрогенерации, высокий спрос в Азии и Латинской Америке, низкие запасы в хранилищах по всему миру, неопределенность с "Северным потоком-2". Но также это может быть и механизмом добровольно-принудительного сокращения спроса на газ, о необходимости которого публично намекали некоторые чиновники в ЕС и Великобритании. Цены и дальше могут расти пока рынок не почувствует приток газа или пока не вмешаются регуляторы, потому что в этих ценах все же много спекулятивной составляющей, считает Гривач.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Стоимость газа в Европе растет с конца прошлого года. Спрос на газ растет из-за падения объемов ветровой генерации электричества и увеличения доли генерации на газе. Холодная зима 2020-2021 года опустошила подземные газовые хранилища (ПХГ) в регионе, а рост потребления энергоресурсов летом этого года не позволил их заполнить к началу отопительного сезона (середина октября). По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах к началу осени находились на минимальном за многие годы уровне.

Экспорт российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья за 8 месяцев 2021 года достиг 131,3 млрд кубометров. Это близко к исторически рекордному уровню поставок 2018 года - 133,3 млрд кубометров за тот же период.

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