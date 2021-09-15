Цена газа в Европе продолжила бить рекорды и превысила 900 долларов

Цена газа в Европе по спотовым контрактам (быстрой поставки) поставила новый рекорд и превысила 900 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, сейчас происходящее на газовом рынке Европы больше всего напоминает панику. Поток негативных новостей в сфере предложения энергоресурсов усугубляет дело - ураганы в Мексиканском заливе, штиль в Северном море, снизивший объемы ветрогенерации, высокий спрос в Азии и Латинской Америке, низкие запасы в хранилищах по всему миру, неопределенность с "Северным потоком-2". Но также это может быть и механизмом добровольно-принудительного сокращения спроса на газ, о необходимости которого публично намекали некоторые чиновники в ЕС и Великобритании. Цены и дальше могут расти пока рынок не почувствует приток газа или пока не вмешаются регуляторы, потому что в этих ценах все же много спекулятивной составляющей, считает Гривач.

Стоимость газа в Европе растет с конца прошлого года. Спрос на газ растет из-за падения объемов ветровой генерации электричества и увеличения доли генерации на газе. Холодная зима 2020-2021 года опустошила подземные газовые хранилища (ПХГ) в регионе, а рост потребления энергоресурсов летом этого года не позволил их заполнить к началу отопительного сезона (середина октября). По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах к началу осени находились на минимальном за многие годы уровне.

Экспорт российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья за 8 месяцев 2021 года достиг 131,3 млрд кубометров. Это близко к исторически рекордному уровню поставок 2018 года - 133,3 млрд кубометров за тот же период.