Цена газа в Европе продолжила бить рекорды и превысила 900 долларов

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, сейчас происходящее на газовом рынке Европы больше всего напоминает панику. Поток негативных новостей в сфере предложения энергоресурсов усугубляет дело - ураганы в Мексиканском заливе, штиль в Северном море, снизивший объемы ветрогенерации, высокий спрос в Азии и Латинской Америке, низкие запасы в хранилищах по всему миру, неопределенность с "Северным потоком-2". Но также это может быть и механизмом добровольно-принудительного сокращения спроса на газ, о необходимости которого публично намекали некоторые чиновники в ЕС и Великобритании. Цены и дальше могут расти пока рынок не почувствует приток газа или пока не вмешаются регуляторы, потому что в этих ценах все же много спекулятивной составляющей, считает Гривач.
Стоимость газа в Европе растет с конца прошлого года. Спрос на газ растет из-за падения объемов ветровой генерации электричества и увеличения доли генерации на газе. Холодная зима 2020-2021 года опустошила подземные газовые хранилища (ПХГ) в регионе, а рост потребления энергоресурсов летом этого года не позволил их заполнить к началу отопительного сезона (середина октября). По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах к началу осени находились на минимальном за многие годы уровне.
Экспорт российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья за 8 месяцев 2021 года достиг 131,3 млрд кубометров. Это близко к исторически рекордному уровню поставок 2018 года - 133,3 млрд кубометров за тот же период.