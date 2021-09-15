Цены на нефть вернулись к рекордам, поднявшись выше 76 долларов

Цены на нефть марки Brent поднялись до 76 долларов за баррель впервые с июля этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской бирже ICE.

Американская нефть WTI торгуется выше 73 долларов за баррель. Поддержку котировкам оказала статистика о нефтяных запасах из США Информационного Агентства энергетики (EIA), по которым они сократились на 6,4 млн баррелей при ожиданиях - 3,5 млн баррелей. Также по данным прошлой недели, в США впервые за долгое время сократилось количество активных буровых установок до 394, что свидетельствует о замедлении активности нефтедобывающих компаний в стране.

Ранее стало известно, что Китай собирается с 24 сентября начать распродажу своих стратегических нефтяных резервов, чтобы сдержать рост котировок барреля. На первом аукционе Китай выбросит на рынок 7,38 млн баррелей нефти.