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15.09.2021 19:42
Рубрика: Экономика

Цены на овощи "борщевого набора" продолжили снижаться

Текст: Татьяна Карабут

На прошлой неделе, с 7 по 13 сентября, на фоне поступления нового урожая ожидаемо продолжили снижаться цены на плодоовощную продукцию, следует из данных Росстата. В целом он снизились на 0,7%: морковь подешевела на 2,7%, яблоки - на 2,2%, лук репчатый - на 1,0%, капуста белокочанная - на 0,8%. При в этом в сравнении с прошлой неделей на капусту и лук снижение цен ускорилось. Правда, наблюдается небольшой рост цен на картофель (0,6%). Также стали дороже огурцы (на 5,2%), помидоры (на 3,9%).

Также снизились цены на рыбу мороженую - на 0,5%, пшено - на 0,2%, колбасу вареную, рис, чай и соль - на 0,1%.

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Цены на подсолнечное масло остались неизменными. По нему они заморожены с конца прошлого года на уровне 110 рублей за литр в рознице. Сахар вырос в цене на 0,1%. Соглашения по сахару о предельно допустимых ценах закончили свое действие 1 июня.

Цены на мясо кур и яйца выросли в среднем по стране на 0,4%. Самым подорожавшим мясом за неделю стала говядина (0,8%). Цены на баранину выросли на 0,4%, на свинину - на 0,3%. Кроме того, немного подорожали молочные продукты: молоко стерилизованное, сыры сычужные - на 0,5%, творог нежирный - на 0,4%, сметана - на 0,3%, молоко пастеризованное - на 0,2%, масло сливочное - на 0,1%. Небольшой рост цен произошел на гречку (на 0,2%) и хлеб (0,1%).

В целом продовольственная инфляция осталась почти на нулевой отметке - плюс 0,04%.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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