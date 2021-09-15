Чем опасны высокие цены на алюминий

Мировые цены на алюминий продолжают расти на фоне путча в Гвинее - в понедельник на Лондонской бирже металлов они впервые с июля 2008 года превысили отметку в три тысячи долларов за тонну. В течение дня котировки скорректировались, остановившись в районе 2,8 тыс. долл. за тонну. Во вторник за тонну металла продавцы просили уже 2,95 тыс. долл. Даже с учетом колебаний и отступлений от максимумов стоимость алюминия остается на рекордно высоком уровне. По мнению экспертов, это грозит проблемами не только промышленности, но и потребителям.

Около 70% сырья для производства алюминия в России - импортное, большая часть - именно из Гвинеи. Фото: photoshkolnik / istock

С начала года цены на алюминий выросли уже на 40%. Наибольший рост пришелся на сентябрь, после сообщений о военном перевороте в Гвинее, где 5 сентября представители группы сил спецназначения вступили в столкновение с охраной главы государства. Президент Альфа Конде арестован.

Гвинея добывает около 23% мирового объема бокситов - основного сырья для производства алюминия, в стране их крупнейшие в мире подтвержденные запасы (около 40 млрд тонн).

По словам аналитика финансовой группы "Финам" Алексея Калачева, наибольшие риски высокие цены на алюминий представляют для авиастроения, а также для производителей строительных конструкций и электротехнической продукции. Это основные потребители металла.

"Рост цен на алюминий увеличит затраты на производство конечной продукции. Там, где это возможно, производители постараются переложить издержки на потребителей. К примеру, это дополнительно, вместе с ростом цен на строительные материалы и сталь, отразится на себестоимости строительства", - считает аналитик.

Алюминий используется в упаковке, поэтому могут подорожать расфасованные продукты и напитки

Алюминий также широко используется в упаковке в виде фольги и алюминиевых банок. Подорожание упаковки в конечном счете может отразиться в росте цен на расфасованные пищевые продукты и напитки, предупреждает эксперт.

По мнению Калачева, дефицита алюминия в России возникнуть не должно. Производственные мощности крупнейшего игрока на рынке - UC Rusal - значительно превышают внутренние потребности в металле, более 70% продукции компания экспортирует.

"Однако ценовые диспропорции могут привести к росту стоимости и сокращению объемов выпуска алюминиевых металлоконструкций для стройотрасли, а также алюминиевых банок для напитков. Вероятно, строителям и производителям напитков придется искать более доступную замену", - отмечает аналитик.

По оценкам экспертов, из-за ситуации в Гвинее под угрозой может оказаться 25% мировой добычи бокситов. При этом почти 70% сырья для производства алюминия в России - импортное, в подавляющей части - именно из Гвинеи.