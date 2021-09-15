Чем опасны высокие цены на алюминий

С начала года цены на алюминий выросли уже на 40%. Наибольший рост пришелся на сентябрь, после сообщений о военном перевороте в Гвинее, где 5 сентября представители группы сил спецназначения вступили в столкновение с охраной главы государства. Президент Альфа Конде арестован.
Гвинея добывает около 23% мирового объема бокситов - основного сырья для производства алюминия, в стране их крупнейшие в мире подтвержденные запасы (около 40 млрд тонн).
По словам аналитика финансовой группы "Финам" Алексея Калачева, наибольшие риски высокие цены на алюминий представляют для авиастроения, а также для производителей строительных конструкций и электротехнической продукции. Это основные потребители металла.
"Рост цен на алюминий увеличит затраты на производство конечной продукции. Там, где это возможно, производители постараются переложить издержки на потребителей. К примеру, это дополнительно, вместе с ростом цен на строительные материалы и сталь, отразится на себестоимости строительства", - считает аналитик.
Алюминий также широко используется в упаковке в виде фольги и алюминиевых банок. Подорожание упаковки в конечном счете может отразиться в росте цен на расфасованные пищевые продукты и напитки, предупреждает эксперт.
По мнению Калачева, дефицита алюминия в России возникнуть не должно. Производственные мощности крупнейшего игрока на рынке - UC Rusal - значительно превышают внутренние потребности в металле, более 70% продукции компания экспортирует.
"Однако ценовые диспропорции могут привести к росту стоимости и сокращению объемов выпуска алюминиевых металлоконструкций для стройотрасли, а также алюминиевых банок для напитков. Вероятно, строителям и производителям напитков придется искать более доступную замену", - отмечает аналитик.
По оценкам экспертов, из-за ситуации в Гвинее под угрозой может оказаться 25% мировой добычи бокситов. При этом почти 70% сырья для производства алюминия в России - импортное, в подавляющей части - именно из Гвинеи.