Чем займутся ученики, пока в школе выборы

Уже в пятницу во многих зданиях столичных школ участковые избирательные комиссии ждут москвичей на выборы депутатов Госдумы РФ, двух депутатов Гордумы и одного в муниципальном округе Щукино. Между тем день этот, 17 сентября, пятница, значит, обычный учебный. Но чтобы уберечь детей во время пандемии коронавируса от встреч со взрослыми избирателями, школьников поведут на уроки в музеи, парки и на другие территории. Что им там покажут, выяснил корреспондент "РГ".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки столицы, школы заранее продумали учебный досуг для каждого класса и проинформировали об этом родителей. "Дистанта в этот день нигде не будет. Если ребенок по каким-то причинам не планирует принимать участие в выездных уроках, родитель может уведомить об этом классного руководителя с помощью электронного журнала", - рассказали "РГ" в пресс-службе.

Тех же ребят, которые откликнутся на предложения учителей, ждет интересная программа. Как рассказала "РГ" директор школы N 1298 Вера Агибалова, у них начальные классы отправятся в "Арт-студию" на мастер-класс по лепке из глины, занятия для восьмиклассников пройдут на базе Детского технопарка МАИ "Траектория взлета", а инженерный и ИТ-классы смогут поработать в профильных лабораториях на базе технопарка "Смарт-парк" НИУ МИЭТ. "На мой взгляд, выездные мероприятия позволяют разнообразить учебную программу и познакомить детей с предметом", - считает руководитель школы.

Подготовились к приему школьников и сами площадки. Как рассказали "РГ" в московском Музее космонавтики, 17 сентября к ним только в основное здание придут около 800 школьников. Еще несколько десятков ребят записались в филиал - мемориальный Дом-музей академика С.П. Королева, где предстоящую пятницу назвали "Большим школьным днем". "От желающих не было отбоя, поэтому мы приняли решение в этот день открыть музей на полтора часа раньше обычного - в 8.30, а не в 10.00, как всегда, - рассказал "РГ" руководитель отдела научной популяризации Музея космонавтики Альфред Вардазарян. - Начнем с показа фильма "Время первых", затем его обсудим. Запланированы также экскурсии, музейные уроки. Смогут ребята посмотреть, и как знания, полученные на обычных уроках, применяются на практике ракетно-космической отрасли".

Поддерживают проведение уроков в музеях и преподаватели. Как рассказал "РГ" преподаватель истории школы "Интеллектуал" Александр Кондрашев, выездные уроки или программа "Урок в музее" очень полезны для образовательного процесса. "Другое дело, когда вся школа идет в музей в один день скопом, тогда это больше развлечение, чем учеба, - поделился с "РГ" Кондрашев. - Например, мы с 6 классами пойдем в ГМИИ им. Пушкина, смотреть Древний мир. В прошлом году проходили эту тему, но из-за ковида не удалось сходить. Сейчас пойдем, но не 17 сентября, а в конце месяца - в нашей школе не будет избирательного участка".

Дистанта в пятницу нигде не будет

Не видит ничего плохого в выездных уроках и Зоя Андрианова, мама семиклассницы школы N 1540: "Дети пропустят занятия в школе только в пятницу. Зато сходят на экскурсию в Москвариум и на ВДНХ. Судя по прошлым экскурсиям и урокам в музеях, они проходят увлекательно и для ребенка познавательно". А семиклассница из школы N 1474 Алина Тимошенко поедет с классом посмотреть отреставрированный Северный речной вокзал. "Это не прогулка, а экскурсия и урок по обществознанию, - рассказал "РГ" многодетный отец Юрий Тимошенко. - У них в школе и раньше бывали уроки в музеях, мне нравится этот формат. А два младших сына, третьеклассники Михаил и Савелий, пропустят поездку - они в пятницу будут готовиться к турниру по армейскому рукопашному бою".