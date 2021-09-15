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15.09.2021 01:57
Рубрика: Власть

Чиновников оштрафуют за казенный подход к жалобам

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 211(8562)
Верховный суд России оставил в силе знаковое решение: руководителя наказали за банальную отписку в ответ на обращение гражданина. Заявление с криком о помощи чиновники, как часто у них бывает, просто поперекладывали с одного стола на другой. А потом человеку ответили, мол, проверку провели, факты не подтвердились. Защитить свое "право" давать людям отписки попыталась в Верховном суде страны некая гражданка З., заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Брянской области. К ней поступила жалоба от сотрудницы одной из компаний на невыплаты зарплаты в организации. Столоначальница поручила одной из своих подчиненных "дать ответ". На данном этапе все было нормально, именно так и работает система. А дальше начался тот самый казенный подход: бумага около месяца пролежала на столе у исполнителя. Затем тот ушел на больничный. Вахту от заболевшего чиновника принял другой исполнитель. Он и подписал официальный ответ на заявление: "По указанным в обращении вопросам ранее проводилась проверка, о результатах которой заявителю сообщено, оснований для проведения повторной проверки не имеется, а также о невозможности проведения проверки в части нарушения прав других работников по причине отсутствия от них соответствующих заявлений". В былые времена пробить такой чиновничий бастион было бы невозможно. Однако у прокуратуры сложилось иное мнение. Она досконально все проверила и сочла действия чиновников нарушением. При этом к ответственности был привлечен не стрелочник, а вышестоящий руководитель, та самая гражданка З.

"Отраженный в обращении довод о нарушении законодательства при выплате заработной платы в рамках рассмотрения обращения ошибочно не принят во внимание и не проверен, формулировка резолюции З. "дать ответ" означает, что проведение проверки доводов обращения не требуется, необходимо только дать ответ заявителю", - говорится в решении Верховного суда.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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За то, что руководительница не организовала работу подчиненных как положено, она оштрафована на 5 тысяч рублей. Верховный суд РФ оставил решение в силе. Именно на такие правовые позиции должны ориентироваться нижестоящие суды. Как подчеркивает член Ассоциации юристов России Оксана Соболева, такие штрафы оплачиваются чиновниками из своего кармана. Но самое печальное для них в том, что у руководителя не только снимается премия. "Это первый признак к лишению должности", - говорит она.

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