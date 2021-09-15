Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе

Сначала о хорошем. Рост цен на энергоресурсы и электроэнергию в Европе никак не сказывается на их тарифах в России, поскольку они регулируются государством. Для сравнения: цена газа в нашей стране для населения сейчас составляет около 100 долл. за тысячу кубометров, то есть в 10 раз меньше, чем биржевая цена газа в Европе. С электричеством похожая картина. Наиболее сильно в Европе заметен рост цен на него в опте, поскольку они формируются рынком и быстро меняются и традиционно ниже цен для населения.
В Испании они выросли за год в 4 раза - до 179 долл. за МВт*ч, в Великобритании в 3 раза - до 390 долл., а в Германии в 1,3 раза - до 153 долл. Оптовая цена в европейской части России и на Урале - около 40 долларов за МВт*ч. Для населения в России стоимость 1 МВт*ч составляет около 50 долл., а, например, в Германии - около 340 долл. Причем если цены на газ останутся на высоком уровне, тариф в Германии значительно вырастет. Европа наш основной торговый партнер. Даже в кризисный 2020 год мы экспортировали в Европу товаров на 113,7 млрд долл. Из них около 60% пришлось на энергоресурсы - нефть, газ и уголь. Естественно, рост цен на эти товары увеличивает доходы российского бюджета, Фонда национального благосостояния (ФНБ) и отечественных компаний-экспортеров. Дополнительные поступления в бюджет и ФНБ - это инвестиции в новые инфраструктурные проекты, экономическое развитие и социальные программы.
Основные объемы газа в 2021 году Россия поставляет по долгосрочным контрактам, и цена в них за тысячу кубометров голубого топлива значительно ниже биржевой. Сейчас она составляет около 270 долл. По словам замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, цены на биржевых площадках в ЕС неминуемо скажутся на экспортных ценах "Газпрома". То есть можно ждать роста выплат компании, которые она осуществит в пользу государства. В том же ключе (но в меньшем масштабе) на нашей экономике скажется и подорожание электричества в ЕС, уточнил эксперт.
Но у роста цен в Европе есть и неприятные стороны. Энергокризис в ЕС вызвал рост цен на потребительские и промышленные товары. За восемь месяцев этого года инфляция в Германии - 3,4% (максимум с 2008 года), в Великобритании к концу года ожидают 4% (привычный уровень - 2-2,5%), во Франции - 2,4%. Наибольший уровень зарегистрирован в Эстонии и Литве - 5%. Для стабильной Европы это очень высокие показатели. Мы импортируем из Европы машины, станки, техническое оборудование и химическую продукцию, используемые в нефтегазовой отрасли, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и транспорте. В результате рост цен в Европе сказывается на себестоимости отечественных товаров.
Еще один нюанс связан с "зеленой энергетикой", продвигаемой ЕС. Одной из локальных причин роста цен на газ является отсутствие сильных ветров в Северном море, где расположены ветряки, похожая ситуация наблюдалась зимой 2021 года, когда часть мощностей ВИЭ не работала из-за холодов и излишнего количества снега, поясняет аналитик "Финам" Сергей Кауфман. Если ветер вернется, а грядущая зима окажется мягкой, то привлекательность нашего газа сразу снизится вместе с ценами на него.
При высокой цене на газ альтернативные источники становятся более привлекательными, считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. Правда, никуда не исчезают проблемы надежности поставок и хранения энергии в части ветряной и солнечной энергетики, уточняет он.