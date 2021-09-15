Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе

Сначала о хорошем. Рост цен на энергоресурсы и электроэнергию в Европе никак не сказывается на их тарифах в России, поскольку они регулируются государством. Для сравнения: цена газа в нашей стране для населения сейчас составляет около 100 долл. за тысячу кубометров, то есть в 10 раз меньше, чем биржевая цена газа в Европе. С электричеством похожая картина. Наиболее сильно в Европе заметен рост цен на него в опте, поскольку они формируются рынком и быстро меняются и традиционно ниже цен для населения.

В Испании они выросли за год в 4 раза - до 179 долл. за МВт*ч, в Великобритании в 3 раза - до 390 долл., а в Германии в 1,3 раза - до 153 долл. Оптовая цена в европейской части России и на Урале - около 40 долларов за МВт*ч. Для населения в России стоимость 1 МВт*ч составляет около 50 долл., а, например, в Германии - около 340 долл. Причем если цены на газ останутся на высоком уровне, тариф в Германии значительно вырастет. Европа наш основной торговый партнер. Даже в кризисный 2020 год мы экспортировали в Европу товаров на 113,7 млрд долл. Из них около 60% пришлось на энергоресурсы - нефть, газ и уголь. Естественно, рост цен на эти товары увеличивает доходы российского бюджета, Фонда национального благосостояния (ФНБ) и отечественных компаний-экспортеров. Дополнительные поступления в бюджет и ФНБ - это инвестиции в новые инфраструктурные проекты, экономическое развитие и социальные программы.

Основные объемы газа в 2021 году Россия поставляет по долгосрочным контрактам, и цена в них за тысячу кубометров голубого топлива значительно ниже биржевой. Сейчас она составляет около 270 долл. По словам замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, цены на биржевых площадках в ЕС неминуемо скажутся на экспортных ценах "Газпрома". То есть можно ждать роста выплат компании, которые она осуществит в пользу государства. В том же ключе (но в меньшем масштабе) на нашей экономике скажется и подорожание электричества в ЕС, уточнил эксперт.

Но у роста цен в Европе есть и неприятные стороны. Энергокризис в ЕС вызвал рост цен на потребительские и промышленные товары. За восемь месяцев этого года инфляция в Германии - 3,4% (максимум с 2008 года), в Великобритании к концу года ожидают 4% (привычный уровень - 2-2,5%), во Франции - 2,4%. Наибольший уровень зарегистрирован в Эстонии и Литве - 5%. Для стабильной Европы это очень высокие показатели. Мы импортируем из Европы машины, станки, техническое оборудование и химическую продукцию, используемые в нефтегазовой отрасли, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и транспорте. В результате рост цен в Европе сказывается на себестоимости отечественных товаров.

Еще один нюанс связан с "зеленой энергетикой", продвигаемой ЕС. Одной из локальных причин роста цен на газ является отсутствие сильных ветров в Северном море, где расположены ветряки, похожая ситуация наблюдалась зимой 2021 года, когда часть мощностей ВИЭ не работала из-за холодов и излишнего количества снега, поясняет аналитик "Финам" Сергей Кауфман. Если ветер вернется, а грядущая зима окажется мягкой, то привлекательность нашего газа сразу снизится вместе с ценами на него.

Основные объемы газа мы поставляем по долгосрочным контрактам, и цена в них за тысячу кубометров - 270$

При высокой цене на газ альтернативные источники становятся более привлекательными, считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. Правда, никуда не исчезают проблемы надежности поставок и хранения энергии в части ветряной и солнечной энергетики, уточняет он.