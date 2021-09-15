Цифровая платформа поможет бизнесу России и Беларуси в поиске партнеров

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал "СОЮЗу", насколько важна цифровая инфраструктура для совместной работы бизнеса и как развивается экономическое сотрудничество России и Беларуси.

Сергей Николаевич, а как вы сами относитесь к идее создания цифровой платформы?

Сергей Катырин: Как показала пандемия, и мы уже обсуждали это на заседании Совета делового сотрудничества, состоявшемся в рамках VIII Форума регионов России и Беларуси, цифровизация - неотъемлемая часть деловых отношений и чуть ли не единственная возможность для предприятий продолжать совместную работу в период ограничений.

Мы считаем одной из важнейших тем в повестке нашей работы на этот год создание цифровой инфраструктуры с функционалом, отвечающим требованиям по продвижению товаров и услуг и по поиску потенциальных деловых партнеров с возможностью заключения контрактов и ведения электронного документооборота через цифровую площадку.

Торгово-промышленные палаты России и Беларуси с региональными подразделениями на сегодняшний день аккумулируют и опыт, и лучшие практики по многим аспектам развития международного предпринимательства и сотрудничества - и все это мы сможем использовать для создания цифровой платформы, которая, как мы ожидаем, будет способствовать расширению сотрудничества и поможет нам не только сохранить положительную динамику роста товарооборота, но и выйти на новые показатели.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Тарас Фомченков

Как бы вы оценили уровень сотрудничества бизнеса наших стран?

Сергей Катырин: В Республике Беларусь работает более 2400 компаний с российским участием, реализуется более 60 инвестиционных проектов в различных сферах.

В первом полугодии 2021 года товарооборот России с Республикой Беларусь составил 17,4 млрд долларов, увеличившись на 42,41% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт России в Беларусь составил 10,26 миллиарда долларов, увеличившись на 51,57%, импорт России из Беларуси составил 7,16 миллиарда долларов США, что на 31,06% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Российские предприятия экспортируют около 73% всех белорусских продуктов: 80% от всего белорусского экспорта молочной продукции, 85% от готовой мясной продукции и 60% мяса. Помимо этого, важными экспортными группами являются средства наземного транспорта, механические устройства и изделия из черных металлов.

Белорусские предприятия импортируют в основном сырьевые ресурсы (нефть, газ), черные металлы. А экспортируют - мясную и молочную продукцию, продукцию машиностроения, мебель, пластмассовые изделия.

Цифровизация - реальная возможность для предприятий сообща работать во время пандемии

Что-то мешает нашему сотрудничеству?

Сергей Катырин: Российские и белорусские предприятия заинтересованы в развитии торговых связей и производственной кооперации, активно сотрудничают. Конечно, в процессе сотрудничества у предприятий возникают сложности в части применения на практике различных регулятивных и нормативных актов таможенного и налогового регулирования, но тут мы совместно с коллегами из Белорусской Торгово-промышленной палаты стараемся оказывать предприятиям всестороннюю помощь в преодолении излишних административных барьеров. И стоит отметить, что экономические отношения двух стран развиваются достаточно успешно.

На фоне роста товарооборота растет и спрос на услуги финансовых организаций, в частности, на услуги, связанные с проведением расчетов и финансированием заключаемых контрактов на поставку продукции, в том числе международные импорто-экспортные факторинговые операции.

Одним из важнейших условий развития торговых отношений является доступность финансовых услуг российских и белорусских кредитных учреждений, входящих в банковские группы, представленные на территории России и Беларуси.

И здесь мы ведем активную работу и помогаем российским и белорусским предприятиям использовать финансовые услуги ведущих банковских групп России и Беларуси, экспортно-импортных агентств и прочих кредитных учреждений, поскольку не всегда у них есть возможности и ресурсы для получения этой помощи.