Доктор богословия: Умершим нужна молитва, а не памятник

Можно ли кремировать православного? Зачем нужно отпевание? Как проявить любовь к умершему близкому? Об этом мы спросили доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии А.И. Осипова.

Алексей Ильич, правда ли, что православие категорически против кремации? Какие догматы или заповеди тут есть? Что говорят святые?

Алексей Осипов: Никаких христианских заповедей или догматов тут нет. Есть наша традиция - погребать в земле. Но последнее время из-за дороговизны места на кладбище, сложностей бюрократического оформления, удорожания самого ритуала это все вырастает в проблему, особенно в мегаполисах. Представьте себе людей, живущих на одну пенсию! Где им найти средства на это? Кремация в таких случаях - единственный выход.

Кстати, святые относились к погребению совсем не так, как большинство из нас, для которых тело остается единственным символом связи с умершими. Видимо, тут в людях действует подсознательный материализм или атеизм. Посмотрите, какие величественные надгробия, пирамиды, мавзолеи сооружали и продолжают воздвигать! А вот святые относились к этому по-иному. Многие из них завещали ученикам выбросить свое тело диким зверям. Другие, видя благоговейное отношение к себе собратьев, просили закопать свое тело так, чтобы о месте никто и не знал. Наш русский святой преподобный Нил Сорский так завещал, и до сих пор неизвестно место его погребения. Святые исходили из библейских слов самого Бога: "Возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься". Эта же мысль повторяется и в православном заупокойном богослужении: "Паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых". То есть Церковь прямо говорит о теле умершего: это прах, пепел, земля и ничего более. Поэтому способ превращения тела в "прах" не имеет никакого религиозного значения, никак не отражается на состоянии души умершего и играет чисто психологическую роль, как любая традиция.

Значит, и то, сколько денег мы потратили на похороны, памятник, не показатель нашей любви к умершему. Но как тогда мы можем выразить нашу любовь к нему? Что для него теперь важно? Отпевание?

Алексей Осипов: А что такое отпевание? Это совершение по определенному чину церковных молитв за душу усопшего. Но не магический обряд, не волшебный ключик, благодаря которому душа попадет в Царство Божие. Сколько людей гибло во время стихийных бедствий, войн, пандемий, сколько безвестно скончалось в пустынях, горах... В том числе и святых подвижников, которых никто не отпевал. Многие из них, возможно, выше тех, кого отпевали. Так что ж, все они пошли в ад? Разве можно отпеванию придавать магический смысл?! Совершаемое с молитвой священника и близких отпевание, конечно, облегчает посмертную участь умершего и потому является необходимым для него. Но ведь часто родные покойного ограничиваются лишь внешней церковной стороной: закажут отпевание, поставят свечи, напишут имя в церковной записке, устроят поминки и успокаиваются - помянули! Батюшки помолятся.

Бессмысленно откупаться от умерших пышными похоронами и надгробьями, наша любовь к ним - наша личная молитва и жизнь по заповедям

Ошибаетесь! Если сами близкие не будут молиться за своего родного, если ради него не станут воздерживаться от грехов, не понудят себя к исповеди и причащению, не постараются помочь нуждающимся, то все эти внешние поминовения, как не связанные с подвигом своей души, окажутся бесплодными. Разве не ясно, что если уж мы о своем родном не молимся, то неужели другие будут это делать? Думаете, священники или те пономари, которые читают поминальные записки, молятся? Вот как откровенно пишет об этом наш святой Феофан Затворник: "Если никто не воздохнет от души, то панихиду протрещат, а молитвы о покойном не будет. То же и проскомидия, то же и обедня... Служащим и на ум не приходит поболеть пред Господом душою о тех, коих поминают... Да и где им на всех наболеться?!"

Одно чтение записок с именами усопших за богослужением без личной молитвы родных об усопшем превращается в пустой языческий обряд, оставляет душу покойного без всякой помощи. О таких "молитвах" Священное Писание прямо говорит: "Ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, - которые приносятся по закону, - Ты [Бог] не восхотел и не благоизволил".

Поэтому тот, кто действительно имеет любовь к усопшему, должен не только позаботиться о совершении чина погребения, но должен и сам молиться о нем, должен ради близкого начать жить по заповедям Божьим. Ибо Богу не имена в записках нужны, а молитвы, тогда Он помогает усопшему.