Доктор богословия: Умершим нужна молитва, а не памятник

Алексей Ильич, правда ли, что православие категорически против кремации? Какие догматы или заповеди тут есть? Что говорят святые?
Алексей Осипов: Никаких христианских заповедей или догматов тут нет. Есть наша традиция - погребать в земле. Но последнее время из-за дороговизны места на кладбище, сложностей бюрократического оформления, удорожания самого ритуала это все вырастает в проблему, особенно в мегаполисах. Представьте себе людей, живущих на одну пенсию! Где им найти средства на это? Кремация в таких случаях - единственный выход.
Кстати, святые относились к погребению совсем не так, как большинство из нас, для которых тело остается единственным символом связи с умершими. Видимо, тут в людях действует подсознательный материализм или атеизм. Посмотрите, какие величественные надгробия, пирамиды, мавзолеи сооружали и продолжают воздвигать! А вот святые относились к этому по-иному. Многие из них завещали ученикам выбросить свое тело диким зверям. Другие, видя благоговейное отношение к себе собратьев, просили закопать свое тело так, чтобы о месте никто и не знал. Наш русский святой преподобный Нил Сорский так завещал, и до сих пор неизвестно место его погребения. Святые исходили из библейских слов самого Бога: "Возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься". Эта же мысль повторяется и в православном заупокойном богослужении: "Паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых". То есть Церковь прямо говорит о теле умершего: это прах, пепел, земля и ничего более. Поэтому способ превращения тела в "прах" не имеет никакого религиозного значения, никак не отражается на состоянии души умершего и играет чисто психологическую роль, как любая традиция.
Значит, и то, сколько денег мы потратили на похороны, памятник, не показатель нашей любви к умершему. Но как тогда мы можем выразить нашу любовь к нему? Что для него теперь важно? Отпевание?
Алексей Осипов: А что такое отпевание? Это совершение по определенному чину церковных молитв за душу усопшего. Но не магический обряд, не волшебный ключик, благодаря которому душа попадет в Царство Божие. Сколько людей гибло во время стихийных бедствий, войн, пандемий, сколько безвестно скончалось в пустынях, горах... В том числе и святых подвижников, которых никто не отпевал. Многие из них, возможно, выше тех, кого отпевали. Так что ж, все они пошли в ад? Разве можно отпеванию придавать магический смысл?! Совершаемое с молитвой священника и близких отпевание, конечно, облегчает посмертную участь умершего и потому является необходимым для него. Но ведь часто родные покойного ограничиваются лишь внешней церковной стороной: закажут отпевание, поставят свечи, напишут имя в церковной записке, устроят поминки и успокаиваются - помянули! Батюшки помолятся.
Ошибаетесь! Если сами близкие не будут молиться за своего родного, если ради него не станут воздерживаться от грехов, не понудят себя к исповеди и причащению, не постараются помочь нуждающимся, то все эти внешние поминовения, как не связанные с подвигом своей души, окажутся бесплодными. Разве не ясно, что если уж мы о своем родном не молимся, то неужели другие будут это делать? Думаете, священники или те пономари, которые читают поминальные записки, молятся? Вот как откровенно пишет об этом наш святой Феофан Затворник: "Если никто не воздохнет от души, то панихиду протрещат, а молитвы о покойном не будет. То же и проскомидия, то же и обедня... Служащим и на ум не приходит поболеть пред Господом душою о тех, коих поминают... Да и где им на всех наболеться?!"
Одно чтение записок с именами усопших за богослужением без личной молитвы родных об усопшем превращается в пустой языческий обряд, оставляет душу покойного без всякой помощи. О таких "молитвах" Священное Писание прямо говорит: "Ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, - которые приносятся по закону, - Ты [Бог] не восхотел и не благоизволил".
Поэтому тот, кто действительно имеет любовь к усопшему, должен не только позаботиться о совершении чина погребения, но должен и сам молиться о нем, должен ради близкого начать жить по заповедям Божьим. Ибо Богу не имена в записках нужны, а молитвы, тогда Он помогает усопшему.