Доктор богословия: Умершим нужна молитва, а не памятник

Новости

HBO выпустит спин-офф "Бэтмена" про Пингвина 09:47
Авиабазу США закрыли после аварии стратегического бомбардировщика B-2 09:44
"Зубренок" собирает друзей из кадетских школ Союзного государства 09:40
Попова сообщила о создании в РФ тест-системы для выявления вируса Нипах 09:32
Названа предварительная причина крушения истребителя МиГ-29 под Астраханью 09:25
В Роснедрах оценили срок добычи в России рентабельных запасов нефти 09:12
Вышел русский трейлер второго сезона "Утреннего шоу" с Энистон 09:01
На что пенсионеры потратят сентябрьскую соцвыплату в 10 тысяч рублей 08:14
Московских школьников ждут экскурсии в 700 научных лабораторий 07:55
Япония сообщила о запуске с территории КНДР двух ракет 07:38
В Москве благоустроили территорию детской больницы имени Сперанского 07:22
В Красноярске задержаны двое пособников террористической группировки 06:51
В Якутске у браконьеров изъяли черную икру и рыбу на 117 млн рублей 06:46
В Приморье задержали контрабандистов с партией женьшеня на 15 млн 06:27
РКЦ "Прогресс": Проектирование сверхтяжелой лунной ракеты приостановлено 06:26
В МЧС предупредили о ливнях и разрушении горных пород на юге России 06:11
В Приморье нашли участок для создания города-спутника Владивостока 05:59
Пятерых иностранцев задержали за попытку добыть золото на Колыме 05:36
Байден опроверг информацию о нежелании лидера КНР встречаться с ним 05:20
Актер из сериала "След" Лавров приговорен к двум годам условно 05:17
В Сан-Марино высказались в поддержку "Спутника V" 05:10
"Арья Старк" вновь поразила поклонников "Игры престолов" внешним видом 05:09
FT: Глава КНР Си Цзиньпин отказался встречаться с лидером США Байденом 04:18
Трамп опроверг информацию о его планах воевать с КНР 04:10
В Приморском океанариуме впервые родился белый кит 03:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
15.09.2021 08:26
Рубрика: Общество

Доктор богословия: Умершим нужна молитва, а не памятник

Почему пышные похороны и памятники не нужны умершим
Текст: Мария Городова
Российская газета - Неделя № 211(8562)
Можно ли кремировать православного? Зачем нужно отпевание? Как проявить любовь к умершему близкому? Об этом мы спросили доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии А.И. Осипова.

Алексей Ильич, правда ли, что православие категорически против кремации? Какие догматы или заповеди тут есть? Что говорят святые?

Фото: ФСБ РФ
Как не стать жертвой "похоронных мошенников"

Алексей Осипов: Никаких христианских заповедей или догматов тут нет. Есть наша традиция - погребать в земле. Но последнее время из-за дороговизны места на кладбище, сложностей бюрократического оформления, удорожания самого ритуала это все вырастает в проблему, особенно в мегаполисах. Представьте себе людей, живущих на одну пенсию! Где им найти средства на это? Кремация в таких случаях - единственный выход.

Кстати, святые относились к погребению совсем не так, как большинство из нас, для которых тело остается единственным символом связи с умершими. Видимо, тут в людях действует подсознательный материализм или атеизм. Посмотрите, какие величественные надгробия, пирамиды, мавзолеи сооружали и продолжают воздвигать! А вот святые относились к этому по-иному. Многие из них завещали ученикам выбросить свое тело диким зверям. Другие, видя благоговейное отношение к себе собратьев, просили закопать свое тело так, чтобы о месте никто и не знал. Наш русский святой преподобный Нил Сорский так завещал, и до сих пор неизвестно место его погребения. Святые исходили из библейских слов самого Бога: "Возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься". Эта же мысль повторяется и в православном заупокойном богослужении: "Паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых". То есть Церковь прямо говорит о теле умершего: это прах, пепел, земля и ничего более. Поэтому способ превращения тела в "прах" не имеет никакого религиозного значения, никак не отражается на состоянии души умершего и играет чисто психологическую роль, как любая традиция.

Значит, и то, сколько денег мы потратили на похороны, памятник, не показатель нашей любви к умершему. Но как тогда мы можем выразить нашу любовь к нему? Что для него теперь важно? Отпевание?

Алексей Осипов: А что такое отпевание? Это совершение по определенному чину церковных молитв за душу усопшего. Но не магический обряд, не волшебный ключик, благодаря которому душа попадет в Царство Божие. Сколько людей гибло во время стихийных бедствий, войн, пандемий, сколько безвестно скончалось в пустынях, горах... В том числе и святых подвижников, которых никто не отпевал. Многие из них, возможно, выше тех, кого отпевали. Так что ж, все они пошли в ад? Разве можно отпеванию придавать магический смысл?! Совершаемое с молитвой священника и близких отпевание, конечно, облегчает посмертную участь умершего и потому является необходимым для него. Но ведь часто родные покойного ограничиваются лишь внешней церковной стороной: закажут отпевание, поставят свечи, напишут имя в церковной записке, устроят поминки и успокаиваются - помянули! Батюшки помолятся.

Бессмысленно откупаться от умерших пышными похоронами и надгробьями, наша любовь к ним - наша личная молитва и жизнь по заповедям

Ошибаетесь! Если сами близкие не будут молиться за своего родного, если ради него не станут воздерживаться от грехов, не понудят себя к исповеди и причащению, не постараются помочь нуждающимся, то все эти внешние поминовения, как не связанные с подвигом своей души, окажутся бесплодными. Разве не ясно, что если уж мы о своем родном не молимся, то неужели другие будут это делать? Думаете, священники или те пономари, которые читают поминальные записки, молятся? Вот как откровенно пишет об этом наш святой Феофан Затворник: "Если никто не воздохнет от души, то панихиду протрещат, а молитвы о покойном не будет. То же и проскомидия, то же и обедня... Служащим и на ум не приходит поболеть пред Господом душою о тех, коих поминают... Да и где им на всех наболеться?!"

Фото: Best Video/ youtube.com
Видео: Австралийский фермер посвятил умершей тете сердце из стада овец

Одно чтение записок с именами усопших за богослужением без личной молитвы родных об усопшем превращается в пустой языческий обряд, оставляет душу покойного без всякой помощи. О таких "молитвах" Священное Писание прямо говорит: "Ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, - которые приносятся по закону, - Ты [Бог] не восхотел и не благоизволил".

Поэтому тот, кто действительно имеет любовь к усопшему, должен не только позаботиться о совершении чина погребения, но должен и сам молиться о нем, должен ради близкого начать жить по заповедям Божьим. Ибо Богу не имена в записках нужны, а молитвы, тогда Он помогает усопшему.

Общество Религия Беседы с Марией Городовой

Главное сегодня

Путин рассказал, почему был вынужден уйти на самоизоляцию
Байден опроверг информацию о нежелании лидера КНР встречаться с ним
В ПФР разъяснили, как начать получать пенсию супруга
Apple представила iPhone 13
Япония сообщила о запуске с территории КНДР двух ракет
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта