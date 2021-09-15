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15.09.2021 22:27
Рубрика: В мире

Дом мексиканского наркобарона "Коротышки" Гусмана будет разыгран в лотерею

Текст: Максим Макарычев

Дом бывшего мексиканского наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана в тихом районе Кулиакан, откуда барон бежал в 2014 году, когда его окружили морские пехотинцы, будет разыгран правительством в национальной лотерее. Вырученные от продажи средства пойдут спортсменам Мексики, принимавшим участие в летних Олимпийских играх. Билеты в лотерею, которая пройдет вечером в среду, продавались по цене в 12 долларов.

Фото: EPA-EFE/JOHN TAGGART
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На веб-сайте компании INDEP здание указано только как "Casa en Culiacán" ("Дом в Кулиакане"). Он имеет площадь 260,1 квадратных метра и расположен в районе под названием Либертад, или "Свобода". Правительство Мексики оценивает дом с двумя спальнями в 183 000 долларов.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о розыгрыше конфискованной у наркобарона собственности, в том числе, большого дома в одном из самых шикарных районов Мехико и личной вип-ложи наркобарона на знаменитом футбольном стадионе "Ацтека", сообщает Associated Press.

Дом был заброшен в течение многих лет, и морские пехотинцы нанесли ему некоторый ущерб при обыске, поэтому зданию был необходим ремонт. Камеры наблюдения, которые охватывали периметр этого небольшого дома, были демонтированы. А дыра под ванной, через которую Гусман выскользнул, чтобы добраться до сети туннелей, была залита бетоном.

Гусману удалось сбежать через подземный ход, но на свободе он находился всего несколько дней. 22 февраля 2014 года морские пехотинцы нашли его в кондоминиуме на побережье в Масатлане. Однако в июле 2015 года, менее чем через полтора года после его поимки в Масатлане, Гусман проскользнул через еще один туннель, вырытый до канализации в душе его камеры, и проехал на мотоцикле по рельсам, проложенным через туннель, чтобы сбежать из другой мексиканской тюрьмы строгого режима.

Морские пехотинцы снова схватили его через шесть месяцев в Лос-Мочисе в Синалоа, где он скрывался в другом непримечательном доме. Гусман был экстрадирован в США, предан суду, осужден и приговорен к пожизненному заключению в июле 2019 года.

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