Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
20:07 15.09.2021

ДОМ.РФ предложил создать единый ресурс о мерах господдержки

Расширить "Каталог программ", где содержится информация о мерах поддержки населения в решении жилищного вопроса, собирается ДОМ.РФ. Об этом рассказал управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс на круглом столе "Семейная ипотека с государственной поддержкой как способ улучшения жилищных условий семей с детьми", организованном ОНФ.

Фото: iStock
Автомобиль впервые взяли в зачет первого взноса по ипотеке

В каталоге содержится информация более чем о 300 федеральных и региональных жилищных мерах поддержки. При этом повысить информирование граждан о мерах господдержки мог бы Единый реестр всех мер господдержки и информационный обмен между ведомствами, считает Ниденс. Это возможно путем расширения "Каталога программ".

"Считаем правильным дополнить его всеми доступными мерами поддержки, не только ипотечными. Мы предлагаем интегрировать его с Единой государственной информационной системой социального обеспечения и Единым порталом госуслуг", - отметил Ниденс. Следующим шагом, по его словам, станет проактивное адресное уведомление граждан о госпрограммах, которые подходят именно им.

Также в ходе обсуждения участники круглого стола договорились проработать вопрос интеграции информационных систем ДОМ.РФ с Федеральной налоговой службой России. Благодаря такой интеграции станет возможным уведомление граждан о положенных им налоговых вычетах при покупке жилья и их получении в упрощенном порядке.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
14.09.2021

Суд указал, что чиновники не вправе запрещать человеку строить второй дом на своей земле

Суд указал, что чиновники не вправе запрещать человеку строить второй дом на своей земле

Чиновники не имеют права запрещать человеку строить второй жилой дом на своем участке. Их на шести сотках может быть сколько угодно. Конечно: в разумных пределах и рамках градостроительных норм. Такое указание дал второй кассационный суд, рассматривая одно из дел

Недвижимость
14.09.2021

Господдержку на покупку жилья получили миллион семей

Господдержку на покупку жилья получили миллион семей

Более миллиона семей улучшили жилищные условия с помощью госпрограмм. Поддержка семей идет через субсидирование ставок по ипотечным кредитам. Многодетные семьи получают выплаты до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Жилая недвижимость
12.09.2021

Минстрой пересмотрел правила пользования жильем

Минстрой пересмотрел правила пользования жильем

Новые правила пользования жилыми помещениями утвердил Минстрой. Они вступят в силу с марта 2022 года и будут действовать шесть лет. В правилах оговариваются права и обязанности владельцев недвижимости, нанимателей квартир по соцнайму, арендаторов