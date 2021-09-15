ДОМ.РФ предложил создать единый ресурс о мерах господдержки

Расширить "Каталог программ", где содержится информация о мерах поддержки населения в решении жилищного вопроса, собирается ДОМ.РФ. Об этом рассказал управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс на круглом столе "Семейная ипотека с государственной поддержкой как способ улучшения жилищных условий семей с детьми", организованном ОНФ.

В каталоге содержится информация более чем о 300 федеральных и региональных жилищных мерах поддержки. При этом повысить информирование граждан о мерах господдержки мог бы Единый реестр всех мер господдержки и информационный обмен между ведомствами, считает Ниденс. Это возможно путем расширения "Каталога программ".

"Считаем правильным дополнить его всеми доступными мерами поддержки, не только ипотечными. Мы предлагаем интегрировать его с Единой государственной информационной системой социального обеспечения и Единым порталом госуслуг", - отметил Ниденс. Следующим шагом, по его словам, станет проактивное адресное уведомление граждан о госпрограммах, которые подходят именно им.

Также в ходе обсуждения участники круглого стола договорились проработать вопрос интеграции информационных систем ДОМ.РФ с Федеральной налоговой службой России. Благодаря такой интеграции станет возможным уведомление граждан о положенных им налоговых вычетах при покупке жилья и их получении в упрощенном порядке.