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В Турции найдена древнейшая в мире мозаика

15.09.2021 / 16:06
Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

В Турции археологи при проведении раскопок на кургане Ушаклы обнаружили мозаику возрастом около 3500 лет, которая уже в ближайшее время официально может быть признана древнейшей в мире.

Фото: iStock
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Об открытии рассказывает Daily Sabah. Оно было совершено в центральной турецкой провинции Йозгат. Курган Ушаклы расположен на территории района Соргун. Первые полевые исследования здесь были проведены в 2008 году, а в 2012 году стартовали раскопки. Они проводятся совместными усилиями турецкого Генерального управления культурного наследия и музеев, Университета Бозок и итальянского Пизанского университета.

Только сейчас археологам удалось обнаружить артефакт, который, вероятно, является древнейшим в своем роде. Исследователи раскопали довольно хорошо сохранившуюся мозаику размером 3х7 метров. Она состоит из 3147 камней. Ее возраст предварительно оценен не менее чем в 3500 лет. Однако ученые предполагают, что мозаика может быть еще старше. Именно возраст является главной ее особенностью.

"Благодаря научным исследованиям было установлено, что найденная мозаика является первой в мировой истории, - говорит Хусейн Чифтчи, директор провинциального департамента по культуре и туризму. - Форма мозаики также подтверждает это, поскольку она довольно примитивна".

С этим мнением согласен и руководитель раскопок Анаклето Д'Агостино из Пизанского университета. По его словам, найденная археологами мозаика относится к 1500-м годам до нашей эры. Авторы открытия уверены в том, что она является самой старой в мире. "Мы знаем, что похожие мозаики есть в Греции, но мы считаем, что здешняя мозаика старше, чем они", - резюмирует Анаклето Д'Агостино.

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Фото: Роскосмос/ roscosmos.ru
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