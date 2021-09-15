Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

В Тибете обнаружены древнейшие наскальные изображения

15.09.2021 / 13:10
Фото: Cornell University
Фото: Cornell University

На скалистом мысе Тибетского плато обнаружили известняковую плиту с отпечатками детских рук и ног. Ученые изучили другие древние следы и первобытное искусство, и пришли к выводу, что это объект сделан по художественному замыслу.

Фото: Чумичев Александр / фотохроника ТАСС
Археологи уточнят возраст древнего памятника Диринг-Юрях

Препринт результатов исследования опубликован в журнале Science Bulletin. С помощью метода датирования по урановым сериям ученые выяснили, что плите из травертина 169 - 226 тысяч лет, она относится к середине эпохи плейстоцена. В древности это была мягкая субстанция, окруженная горячими источниками, которые со временем пересохли. Плита в свою очередь затвердела и сохранила на себе пять отпечатков ног семилетнего ребенка и пять отпечатков рук двенадцатилетнего. Предположительно, они были денисовцами.

Отмечено, что эти следы намного древнее других примеров париетального искусства из Индонезии, Франции и Испании. Как отмечено в сообщении пресс-службы Корнельского университета, самому старому такому произведению, найденному на индонезийском острове Сулавеси и в пещере Эль-Кастильо в Испании - 40 000 - 45 000 лет. А рисункам из пещеры Шове во Франции - всего тридцать тысяч.

Ученые отмечают, что расположение этого "панно" исключает версию, что на него просто упали или наступили. Расположение отпечатков нетипично, и, вероятно, не несло никакой утилитарной функции.

По версии соавтора исследования Томаса Урбана, дети увидели это место и захотели его изменить, возможно, это было элементом игры или выступления.

Поделиться
Фото: РИА Новости
#Наука ПРО

Константин Северинов: Чтобы понять вирус, надо пережить не одну пандемию

Фото: iStock
#Наука ПРО

Российские ученые разработали медицинский "нос" и VR-тренажер для шахтеров

Фото: nanostockk / istock
#Наука ПРО

Почему робоэтика меняет природу прав человека

Фото: iStock
#Наука ПРО

Под Северным морем нашли "затерянный мир" ледникового периода

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
#Наука ПРО #Медицина

Ученые определили фактор, влияющий на тяжесть течения коронавируса

Фото: iStock
#Наука ПРО

Описано влияние глобального потепления на изменение облика животных