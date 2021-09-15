В Тибете обнаружены древнейшие наскальные изображения

На скалистом мысе Тибетского плато обнаружили известняковую плиту с отпечатками детских рук и ног. Ученые изучили другие древние следы и первобытное искусство, и пришли к выводу, что это объект сделан по художественному замыслу.

Препринт результатов исследования опубликован в журнале Science Bulletin. С помощью метода датирования по урановым сериям ученые выяснили, что плите из травертина 169 - 226 тысяч лет, она относится к середине эпохи плейстоцена. В древности это была мягкая субстанция, окруженная горячими источниками, которые со временем пересохли. Плита в свою очередь затвердела и сохранила на себе пять отпечатков ног семилетнего ребенка и пять отпечатков рук двенадцатилетнего. Предположительно, они были денисовцами.

Отмечено, что эти следы намного древнее других примеров париетального искусства из Индонезии, Франции и Испании. Как отмечено в сообщении пресс-службы Корнельского университета, самому старому такому произведению, найденному на индонезийском острове Сулавеси и в пещере Эль-Кастильо в Испании - 40 000 - 45 000 лет. А рисункам из пещеры Шове во Франции - всего тридцать тысяч.

Ученые отмечают, что расположение этого "панно" исключает версию, что на него просто упали или наступили. Расположение отпечатков нетипично, и, вероятно, не несло никакой утилитарной функции.

По версии соавтора исследования Томаса Урбана, дети увидели это место и захотели его изменить, возможно, это было элементом игры или выступления.