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15.09.2021 12:09
Рубрика: Общество

ЕГЭ изменится к 2024 году

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Неделя № 211(8562)
С 2022 по 2024 год Единый госэкзамен ждут серьезные перемены.
Будущим абитуриентам важно знать, на чем прокололись их предшественники. Фото: РИА Новости Будущим абитуриентам важно знать, на чем прокололись их предшественники. Фото: РИА Новости
Будущим абитуриентам важно знать, на чем прокололись их предшественники. Фото: РИА Новости

Демоверсии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по всем учебным предметам уже можно посмотреть на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Изменений действительно много. Однако будущим абитуриентам важно знать не только это, но и какие ошибки чаще всего делали выпускники школ на ЕГЭ-2021. Эксперты ФИПИ проанализировали результаты по одним из наиболее популярных предметов - обществознанию и истории.

Налог на знание

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Обществознание, как и математика профильного уровня, - самый массовый экзамен по выбору. Почему - понятно: он необходим для поступления на огромное количество специальностей. Тем не менее в 2021 году 18 процентов одиннадцатиклассников не смогли сдать ЕГЭ по обществознанию. Дело в том, что многие выбирают этот учебный предмет как "не самый сложный" или вообще как запасной вариант для поступления хоть в какой-то вуз. И попадают в ловушку: экзамен не прощает несерьезной подготовки.

Из года в год ребята спотыкаются на одних и тех же темах. Самая распространенная закавыка - школьники не различают функции законодательной и исполнительной властей, путаются в разделении полномочий между федеральными и муниципальными властями. Есть проблемы с пониманием сути налогов: самые "трудные" - транспортный, земельный и налог на имущество физлиц.

Многие не могут пояснить некоторые пункты из Конституции, например: "Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях". А более трети участников ЕГЭ даже не знают о таких конституционных обязанностях гражданина России.

Как выяснили эксперты, у ребят возникают трудности с такими непростыми темами, как "постоянные и переменные затраты", "избирательные системы", "истина и ее критерии", "политический процесс" и другими. По-прежнему самая распространенная ошибка - определение штрафа и предупреждения как видов дисциплинарных взысканий (на самом деле это административные меры), лишения свободы как административного наказания (а оно - уголовное).

Источники истории

Теперь что касается истории. Аналитики резюмируют: участники ЕГЭ-2021 справились с некоторыми заданиями хуже, чем их предшественники. Где провалы? Это задания на знание хронологии, на проверку знаний исторических терминов (славянофилов путали с народниками).

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Что делать при "заваленном" ЕГЭ

Еще один тревожный звонок - незнание фактов Великой Отечественной войны. По словам экспертов ФИПИ, это оказалось одним из наиболее сложных заданий. Так, большинство школьников запуталось в хронологии событий Московской битвы, неправильно выбрало исторического деятеля - одного из руководителей Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования (вместо Пономаренко выбирали Кожедуба). Были сложности и с историческим сочинением. Кстати, в ЕГЭ по истории в 2022 году этого задания уже не будет. Но при этом будет усилен блок вопросов как раз по теме войны, с акцентом на анализ источников.

Кстати

Если летом 2022 года не будет новых вспышек коронавируса, то ЕГЭ пройдет в обычном допандемийном формате. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Решение о формате проведения и сроках ЕГЭ-2022 может быть принято уже осенью. Кроме того, в Рособрнадзоре обсуждают, оставлять ли Единый госэкзамен как обязательную форму государственной итоговой аттестации только для абитуриентов вузов.

Между тем

Как написать сочинение на 100 баллов? В ЕГЭ по русскому языку есть задание N 27 - сочинение по прочитанному тексту. Здесь проверяется и способность в принципе создавать связные тексты, и умение раскрыть тему, рассуждать о проблеме, предъявить свою позицию, опираясь на доказательства, и много чего еще. Как работать над сочинением? Советы по подготовке к работе дает эксперт Московского центра качества образования Светлана Меньшенина.

Мединский предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным

1. Сформулировать проблему, поставленную автором.

2. Написать комментарий к ней.

3. Найти авторскую позицию.

4. Высказать свое отношение к проблеме.

5. Обосновать собственную точку зрения.

Важно не путать понятия "тема" и "проблема". Тема - это то, о чем текст: автор раскрывает тему памяти или автор пишет о чести. Проблема - вопрос, над которым размышляет автор.

Общество Образование ЕГЭ в России Реформа образования

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