Эксперт рассказал о правилах определения поддельных купюр

Российские деньги считаются одними из самых надежных в мире. В Еврозоне специалисты фиксируют 223 фальшивки на миллион банкнот, в Великобритании - 112, в Мексике - 58. В России с 2018 года среди миллиона отечественных купюр выявляют не более семи подделок.

На миллион купюр в России выявляют не более семи подделок. Фото: РИА Новости

Банк России постоянно совершенствует элементы подлинности денег, но и мошенники изобретают новые способы обмана. Не стать жертвой фальшивомонетчиков поможет соблюдение простых правил. О них рассказал первый заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Кныш.

Правило 1

"Место и время"

Помните: выгоднее всего изготавливать подделки крупных номиналов - 5000, 2000 и 1000 рублей.

"При продаже вещей с рук, в маленьких магазинах и лавочках, на мелких заправках, в киосках, на рынке, где нет техники для проверки подлинности банкнот, некачественное освещение, люди спешат, - проще всего стать обладателем подделки", - объяснил Владимир Кныш.

Правило 2

"Три "П""

Чтобы отличить подлинную банкноту от подделки, нужно знать, что и где искать. Существует несколько групп признаков подлинности. Самостоятельно можно обнаружить те, которые определяются на просвет, на ощупь, при наклоне и под лупой. Остальные три группы идентифицируют эксперты с помощью специального оборудования.

"Чтобы убедиться в подлинности банкноты, стоит проверить не менее трех признаков подлинности из разных групп. Другими словами - применить "правило трех "П" - посмотри, потрогай, покрути", - уточняет Владимир Кныш.

На просвет на банкноте проявляются водяные знаки - цифры номинала и многотоновые, объемные портреты исторических личностей, а также микроперфорация - на 100, 500, 1000-рублевых и пятитысячных банкнотах видно цифровое обозначение номинала из микроотверстий в виде ярких точек. Бумага в месте их расположения не должна быть шероховатой на ощупь.

"При наклоне на банкнотах крупных номиналов можно увидеть тонкую полосу полимерной пленки с повторяющимся обозначением номинала - защитную нить, уникальную разработку "Гознака". Цифры на ней, обозначающие номинал, перемещаются, - объяснил Владимир Кныш. - Кроме того, на тысячной, двухтысячной и пятитысячной купюрах есть еще одна изобретенная в России защита - переливающийся герб: при наклоне банкноты по нему перекатывается сверкающая полоса".

На ощупь можно проверить выпуклые элементы банкноты - эмблему Банка России, текст "Билет Банка России" и штрихи по краям. Под лупой на настоящих купюрах видны микротексты и микроизображения - ряды цифр и букв и стилизованные изображения животных и растений.

Правило 3

"Помощник в кармане"

В мобильный телефон можно закачать бесплатное приложение "Банкноты Банка России" - оно создано специально для проверки подлинности банкнот, находящихся в обращении: от 5 до 5000 рублей.

Правило 4

"За помощью - к эксперту"

Сомнительную банкноту, обнаруженную в кошельке, стоит отнести в любой коммерческий банк на экспертизу. Подлинную, но изношенную заменят, а подозрительную отправят на экспертизу в Банк России.

Кроме того, в торговой сети можно найти кассира, успешно прошедшего бесплатное обучение по распознаванию признаков подлинности и платежеспособности наличных в Университете Банка России. Отличить его можно по специальной наклейке, размещенной на рабочем месте.

Правило 5

"Не стать причастным"

Владимир Кныш предупредил, что ни в коем случае не стоит пытаться расплатиться сомнительной или фальшивой банкнотой. В этом случае вы можете стать сообщником преступления и лишиться не только денег и нервов, но и свободы.