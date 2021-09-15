Эксперты предупредили о рисках, связанных с самобиометрией

Национальный совет финансового рынка направил в Минцифры заключение (есть у "Российской газеты") на проект постановления правительства (подготовлен ведомством), который вводит так называемую самобиометрию: у граждан появится возможность размещать свои биометрические данные (лицо, голос) через приложение для мобильного телефона, смартфона или планшетного компьютера.

Напомним, что эксперимент по самобиометрии стартует с 1 октября 2021 года и продлится год.

По мнению НСФР, самостоятельное внесение гражданами биометрических персональных данных в Единую биометрическую систему несет в себе значительные риски. Поэтому должна быть возможность проверки самостоятельно размещаемых россиянами биометрических персональных данных с помощью использования сведений в том числе за счет дополнительного сеанса видеосвязи между клиентом и сотрудником банка, уточнил председатель НСФР Андрей Емелин.

Также, по мнению НСФР, проект необходимо дополнить нормами, предусматривающими, наряду с правом банка на отказ от размещения собранных гражданами параметров случае наличия у него сомнений, право банка отказывать в осуществлении операции, если в рамках процесса установления личности клиента с использованием биометрических персональных данных, самостоятельно размещенных клиентом, у банка возникли сомнения в достоверности представленных биометрических данных.

"Это позволит снизить риск ошибочных сведений в рамках самобиометрии", - считает Емелин.

В Минцифры не ответили на запрос "РГ", успело ли ведомство ознакомиться с заключением НСФР.

Как ранее поясняли "Российской газете" в пресс-службе Минцифры, гражданам, которые воспользуются возможностью, будет доступен широкий перечень цифровых сервисов в государственных органах, банках и иных организациях.

По замыслу ведомства, в списке будут: дистанционный банковский сервис и ускоренное обслуживание в отделениях, биометрические платежи (до 1000 рублей), онлайн-сдача сессии в высших учебных заведениях, удаленное заключение договоров связи, проход на спортивные объекты, а также на территорию органов и организаций, присоединившихся к эксперименту. Кроме того, мобильная биометрия позволит оплачивать проезд на инфраструктуре Московского метрополитена и Московского центрального кольца, уточнили в Минцифры.

Для самостоятельного размещения биометрических данных гражданам нужно будет скачать приложение "Биометрия" и войти в него с помощью своей подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг. На данном этапе также необходимо будет дать свое согласие на сбор и обработку данных в ЕСИА, после чего формируется ключ шифрования для защиты канала, и приложение может приступать к сбору фотографии и записи голоса.

"В дальнейшем информационная система проведет сверку собранных биометрических образцов с данными, содержащимися в биометрическом заграничном паспорте, а также проверит качество загруженных в приложение данных, - уточнили в Минцифры. - Возможность самостоятельной сдачи своих биометрических персональных данных сделает цифровые сервисы более доступными для всех категорий граждан, в том числе проживающих в отдаленных территориях, а также для пожилых и маломобильных граждан".