Элла Памфилова сообщила о готовности страны к выборам

В пятницу в России стартует трехдневное голосование: во всех регионах страны пройдут 4,4 тысячи кампаний разного уровня, россиянам предстоит решить судьбу 31 тысячи мандатов. В том числе определиться с новым составом Госдумы. Это будут, пожалуй, самые напряженные выборы за последние шесть лет, считает глава Центризбиркома Элла Памфилова. На заседании комиссии она представила доклад обо всех аспектах предстоящей гонки.

"Завершается досрочное голосование. Этим правом в настоящее время воспользовались порядка 150 тысяч наших уважаемых избирателей, - рассказала Памфилова. - А 17 сентября в восемь утра по местному времени откроются участки для проведения основного голосования". Она уточнила, что это будет 96 тысяч избирательных участков на территории РФ и порядка 350 - в 144 странах мира. Всего в списки избирателей включены 108 млн российских граждан, проживающих на территории страны, а также свыше 2 млн россиян за ее пределами.

Кроме депутатов Госдумы, гражданам предстоит выбрать глав девяти регионов (еще в трех субъектах Федерации их будут выбирать депутаты заксобраний по представлению президента РФ) и 39 региональных парламентов. А львиная доля кампаний - муниципального уровня. "Так что избирателям предстоит принять очень даже не простое решение, в некоторых регионах они получат - только вдумайтесь - до девяти бюллетеней по разным уровням выборов", - предупредила глава ЦИК.

Партии, по оценке Памфиловой, на этих выборах активны: в кампании всех уровней зарегистрированы представители 23 из них. Наибольшее внимание, конечно, приковывают думские выборы. За места в парламенте поборются 14 партий. Конкурс будет хорошим - по партийным спискам он составит 17 человек на мандат, а с учетом одномандатных округов - 13. "Конкуренция высокая, весь политический спектр представлен", - отметила Памфилова.

Глава ЦИК обратила внимание, что из всех кандидатов на выборах в ГД всего десять самовыдвиженцев. Кандидаты, по ее словам, решили для верности "прислониться к той или иной партии". Ход выборов в этом году будут контролировать 413 тысяч наблюдателей. В том числе 250 международных - как минимум из 55 стран и десяти организаций.

В целом, по оценке Памфиловой, нынешние выборы будут одними из самых напряженных (если не самыми напряженными) за последние шесть лет. Это обусловлено в том числе появлением множества новаций в избирательном процессе. "Мы сами себе во многом усложнили жизнь", - отметила председатель ЦИК. Зато благодаря новшествам облегчили жизнь избирателям - теперь они могут голосовать в удобное время на протяжении трех дней, выбирать участок по месту фактического нахождения, а также отдавать голоса в режиме онлайн. Граждане активно пользуются этими предложениями. Так, на дистанционное голосование записались 2,6 млн человек из семи регионов, а "мобильными избирателями" станут 3,5 млн человек.

На онлайн-голосовании Памфилова остановилась отдельно, ведь с ним связано большое количество критики. Она подчеркнула, что возможность двойного голосования будет исключена. Тех, кто зарегистрировался на ДЭГ, внесут в особый банк данных. И если такой гражданин все же придет на обычный участок (в целях провокации или просто что-то перепутает), то голосовать он будет именно в электронном виде. Ему предоставят такую возможность, здесь все четко отработано, заверила Памфилова.

На дистанционное голосование записались 2,6 миллиона человек из семи регионов России

На этих выборах возможно будет много провокаций, на их организацию выделены большие средства, отметила глава Центризбиркома. Она призвала членов избиркомов быть бдительнее: "Таких мерзавцев гоните подальше, звоните на нашу "горячую линию", мы вас защитим". Что касается "горячей линии", то она будет специально открыта в целях поддержки членов избиркома. "Мы не позволим выбивать из колеи людей, которые пришли честно исполнять долг", - подчеркнула Памфилова.