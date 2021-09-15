Евгений Нифантьев: Необходимо пресекать распространение фейков о вакцинации

Граждане, распространяющие фейковые сообщения о вакцинации и ее якобы тяжелейших побочных эффектах, должны нести ответственность за свои действия. Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"Многие блогеры возомнили себя вирусологами. Смакование страшных историй заболевших становится для них способом заработка и увеличения аудитории. Но, разворачивая свои антипрививочные кампании, они не задумываются о последствиях этих высказываний на большую аудиторию. При этом они вводят в заблуждение доверчивых граждан, которые в итоге оказываются от вакцинации, подвергая опасности свою жизнь и здоровье", - сказал Евгений Нифантьев.

По его словам, надзорно-контрольным органам следует обратить особое внимание на такие инциденты, привлекая виновных к ответственности.

Евгений Нифантьев в 2020 году занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции COVID-19 в рамках Всероссийской акции "Мы вместе" на государственном уровне.

Он отметил, что победить коронавирус раз и навсегда можно только добившись коллективного иммунитета. Всеобщая вакцинация, по его мнению, действительно важна, но она должна быть добровольной и основанной на информировании о ее эффективности и безопасности.

Председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина отметила, что проблема недостаточного информирования граждан об отечественной вакцине до сих пор актуальна. Важно продолжать рассказывать о ней населению самым простым языком.