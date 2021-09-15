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15.09.2021 18:12
Рубрика: Общество

Евгений Нифантьев: Необходимо пресекать распространение фейков о вакцинации

Текст: Анна Полтавцева
Евгений Нифантьев: Надзорно-контрольным органам следует обратить особое внимание на распространение фейков о вакцинации, привлекая виновных к ответственности. Фото: Галина Бродская Евгений Нифантьев: Надзорно-контрольным органам следует обратить особое внимание на распространение фейков о вакцинации, привлекая виновных к ответственности. Фото: Галина Бродская
Евгений Нифантьев: Надзорно-контрольным органам следует обратить особое внимание на распространение фейков о вакцинации, привлекая виновных к ответственности. Фото: Галина Бродская

Граждане, распространяющие фейковые сообщения о вакцинации и ее якобы тяжелейших побочных эффектах, должны нести ответственность за свои действия. Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Многие блогеры возомнили себя вирусологами. Смакование страшных историй заболевших становится для них способом заработка и увеличения аудитории. Но, разворачивая свои антипрививочные кампании, они не задумываются о последствиях этих высказываний на большую аудиторию. При этом они вводят в заблуждение доверчивых граждан, которые в итоге оказываются от вакцинации, подвергая опасности свою жизнь и здоровье", - сказал Евгений Нифантьев.

По его словам, надзорно-контрольным органам следует обратить особое внимание на такие инциденты, привлекая виновных к ответственности.

Евгений Нифантьев в 2020 году занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции COVID-19 в рамках Всероссийской акции "Мы вместе" на государственном уровне.

Он отметил, что победить коронавирус раз и навсегда можно только добившись коллективного иммунитета. Всеобщая вакцинация, по его мнению, действительно важна, но она должна быть добровольной и основанной на информировании о ее эффективности и безопасности.

Председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина отметила, что проблема недостаточного информирования граждан об отечественной вакцине до сих пор актуальна. Важно продолжать рассказывать о ней населению самым простым языком.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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