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15.09.2021 14:22
Рубрика: В мире

Европейцы хотели бы видеть Меркель "президентом Европы"

Текст: Александр Саможнев
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая больше не выдвигает свою кандидатуру на парламентских выборах 26 сентября, могла бы подготовиться к новой, не менее ответственной работе.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости www.ria.ru Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости www.ria.ru

В опросе аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR), базирующегося в Брюсселе, 41 процент европейцев хотели бы видеть политика "президентом Европы", если бы эта должность существовала.

Фото: EPA
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В исследовании был задан вопрос: "За кого бы вы проголосовали, если бы состоялись выборы президента Европы и единственными кандидатами были Эммануэль Макрон и Ангела Меркель?". По данным центра, опросили 16 267 человек в двенадцати странах ЕС. Меркель опережает французского лидера во всех из них, пишет газета Kronen Zeitung.

Уходящий канцлер пользуется особенно высокой репутацией в Нидерландах, Испании и Португалии. В Австрии Меркель также явно впереди. В Нидерландах в пользу немецкого политика высказались 58 процентов респондентов.

Примечательно, что Меркель даже популярнее Макрона во Франции. Там 32 процента опрошенных граждан проголосовали бы за канцлера на должность "президента Европы" и только 20 процентов за главу своего государства.

Даже в Болгарии, где уровень одобрения Меркель самый низкий, согласно опросу, поддержка ее составила 31 процент, все еще явно опережая Макрона, который получил там 12 процентов.

"Меркель олицетворяет сильную и стабильную Германию и позиционирует себя как якорь Европы в более чем десятилетнем кризисе", - пояснили авторы результаты исследования.

В мире Европа Германия Власть

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