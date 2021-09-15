Филипп Киркоров сыграет Жар-птицу в третьей части фильма "Последний богатырь"

На презентации компании Disney, которая прошла в рамках кинорынка "Контент Форум" в Санкт-Петербурге было объявлено о том, что одну из ролей в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы" (в кино 23 декабря этого года) исполняет народный артист Российской Федерации, эстрадный певец, актер, композитор и музыкальный продюсер Филипп Бедросович Киркоров.

Филипп Киркоров перевоплощается в одного из самых ярких персонажей традиционных русских сказок - в фильме он играет Жар-птицу, которая, эмигрировав из Белогорья, обосновалась в современной Москве, найдя свое призвание в шоу-бизнесе. Встреча с Жар-птицей поможет Ивану и его друзьям отыскать похищенную Василису и одолеть древнюю Тьму.

Короткий видеофрагмент из фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы" с участием персонажа Филиппа Киркорова, а также фотографии со съемок фильма можно увидеть на странице официального аккаунта артиста в Instagram @fkirkorov.

Кстати

Напомним, что в фильме режиссера Дмитрия Дьяченко также снимаются Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Тимофей Трибунцев, Гарик Харламов, Юрий Цурило, Владислав Ветров и другие.