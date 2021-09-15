Филипп Киркоров сыграет Жар-птицу в третьей части фильма "Последний богатырь"

Новости

Оливер Стоун: Путин не дал России превратиться в "вассала" США 20:28
ДОМ.РФ предложил создать единый ресурс о мерах господдержки 20:07
Грызлов: Киев отказался вернуться к работе в Минске в очном формате 19:58
Названа средняя сумма денежных переводов из России за рубеж 19:55
Time cоставил рейтинг 100 самых влиятельных людей на 2021 год 19:46
Цены на овощи "борщевого набора" продолжили снижаться 19:42
Арбитраж обязал каршеринговую компанию принимать оплату наличными 19:22
Глава МИД Британии лишился поста из-за ситуации с Афганистаном 19:13
В Сети вышел новый документальный сериал "Советский дизайн" 19:06
Роман Зобнин получил травму в матче против "Легии" 19:01
Британцы создадут афганское подразделение для специальных операций 18:52
В Россию на выборы в качестве экспертов приедут 10 международных омбудсменов 18:47
В ООН предсказали рекордный за 50 лет рост мировой экономики 18:36
В Беларуси заявили об эффективности "Спутника V" 18:32
Курс евро обновил летний минимум 18:07
Цены на нефть вернулись к рекордам, поднявшись выше 76 долларов 17:59
ФАС и ФНС проверят цены на стройматериалы 17:29
Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины 17:22
Предпродажи "Дюны" побили рекорд 17:22
Миллер опроверг сообщения о запуске "Северного потока-2" с 1 октября 17:13
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов 17:10
Банк России начал работу по блокировке платежей в адрес криптобирж 17:09
"Спартак" объявил состав на матч Лиги Европы против "Легии" 16:51
Попова отнесла переболевших COVID-19 к группе риска по гриппу 16:45
Трейлер: Хабенский и Янковский в драме о знаменитом шахматном финале 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
15.09.2021 19:56
Рубрика: Культура

Филипп Киркоров сыграет Жар-птицу в третьей части фильма "Последний богатырь"

Текст: Сусанна Альперина
На презентации компании Disney, которая прошла в рамках кинорынка "Контент Форум" в Санкт-Петербурге было объявлено о том, что одну из ролей в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы" (в кино 23 декабря этого года) исполняет народный артист Российской Федерации, эстрадный певец, актер, композитор и музыкальный продюсер Филипп Бедросович Киркоров.

Филипп Киркоров перевоплощается в одного из самых ярких персонажей традиционных русских сказок - в фильме он играет Жар-птицу, которая, эмигрировав из Белогорья, обосновалась в современной Москве, найдя свое призвание в шоу-бизнесе. Встреча с Жар-птицей поможет Ивану и его друзьям отыскать похищенную Василису и одолеть древнюю Тьму.

Фото: Кинокомпания "План 9"
Алексей Попогребский снимет фэнтези

Короткий видеофрагмент из фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы" с участием персонажа Филиппа Киркорова, а также фотографии со съемок фильма можно увидеть на странице официального аккаунта артиста в Instagram @fkirkorov.

Кстати

Напомним, что в фильме режиссера Дмитрия Дьяченко также снимаются Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Тимофей Трибунцев, Гарик Харламов, Юрий Цурило, Владислав Ветров и другие.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Суд отправил дезинфектора из "Магнита" Антона Котова в СИЗО
Определены первые победители лотереи для привившихся от COVID-19
Цены на нефть вернулись к рекордам, поднявшись выше 76 долларов
Памфилова призвала избиркомы гнать "мерзавцев"-провокаторов на выборах
Песков: Речи о новом локдауне в России не идет
Михаил Пиотровский: На власть надо влиять, а искусство - понимать
Можно ли научить молодежь любить книги