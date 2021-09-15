Финские СМИ меняют стратегию освещения новостей о COVID-19

Новости

Следователи СК РФ возбудили дело из-за отравления ребенка в Турции 22:39
450 сотрудников уволены из больницы в Ницце из-за отсутствия вакцинации 22:39
Дом мексиканского наркобарона "Коротышки" Гусмана будет разыгран в лотерею 22:27
Николай Рассказов: Все решила моя ошибка - я упустил игрока 22:22
Ученые из Китая создали пятиминутный тест на антитела к коронавирусу 22:15
Сборная России по мини-футболу одержала вторую победу на ЧМ 22:13
В Минпромторге сообщили, что цены на пиломатериалы стабилизировались 22:09
Псаки не подтвердила, что США предоставят Киеву системы ПРО "Железный купол" 21:52
ФХР старается сократить срок дисквалификации Евгения Кузнецова 21:40
Патриарх Сербский назвал поступок Евгения Зиничева "подвигом братолюбия" 21:18
Самолет Йошкар-Ола - Москва экстренно сел из-за отказа двигателя 21:16
Витория прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" в Лиге Европы 20:59
Главе ГИБДД Ставрополья продлили арест на три месяца 20:53
Роскомнадзор предостерег СМИ от нарушения законодательства о выборах 20:48
Оливер Стоун: Путин не дал России превратиться в "вассала" США 20:28
ДОМ.РФ предложил создать единый ресурс о мерах господдержки 20:07
Грызлов: Киев отказался вернуться к работе в Минске в очном формате 19:58
Названа средняя сумма денежных переводов из России за рубеж 19:55
Time cоставил рейтинг 100 самых влиятельных людей на 2021 год 19:46
Арбитраж обязал каршеринговую компанию принимать оплату наличными 19:22
Глава МИД Британии лишился поста из-за ситуации с Афганистаном 19:13
В Сети вышел новый документальный сериал "Советский дизайн" 19:06
Роман Зобнин получил травму в матче против "Легии" 19:01
Британцы создадут афганское подразделение для специальных операций 18:52
В Россию на выборы в качестве экспертов приедут 10 международных омбудсменов 18:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
15.09.2021 22:18
Рубрика: В мире

Финские СМИ меняют стратегию освещения новостей о COVID-19

Текст: Надежда Ермолаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8563)
Финские СМИ больше не будут сообщать новости о коронавирусе во всех выпусках новостей. Теперь COVID-19 интересует финских журналистов не больше, чем обычный грипп.

Первой об изменении стратегии подачи новостей о пандемии объявила влиятельная телерадиокомпания Финляндии Yle. Эта медиакорпорация является хозяйкой нескольких популярных в Суоми телеканалов, огромного количества радиостанций и мощных информплощадок в интернете, а также вещает на разных языках на иностранную аудиторию. Руководство Yle, которое, кстати, избирает парламент, решило доводить до зрителей и слушателей новости о COVID-19 только в том случае, если в статистике заражений произойдут кардинальные изменения. Причина смены подходов в освещении пандемии связана с тем, что Финляндия почти достигла желаемого уровня вакцинации населения от коронавируса и данная тема уже сходит с повестки дня.

Фото: iStock
Финляндия отменит все коронавирусные ограничения в октябре

"Вместо ежедневных отчетов о числе инфицированных новости будут сфокусированы на долгосрочном обзоре и анализе данных", - отмечается в сообщении Yle. Данные о ежедневной статистике заражений и смертей от коронавируса граждане смогут получать на сайте минздрава. Отметим, что всего за время пандемии в Финляндии коронавирусом переболели свыше 130 тысяч человек, умерли 1052 человека. На настоящий момент две прививки от коронавируса получили почти 57 процентов жителей Финляндии. Правительство Суоми планирует отказаться от ограничительных мер сразу, как только 80 процентов жителей старше 12 лет получат две дозы вакцины.

Интересно, что одновременно тактику работы с населением изменило и министерство здравоохранения Финляндии. На этой неделе оно отказалось от массового тестирования вакцинированных людей, посчитав, что массовое тестирование слишком нагружает систему здравоохранения. Финнам с легкими симптомами простуды теперь просто рекомендуют оставаться дома.

В мире Европа Финляндия

Главное сегодня

Суд отправил дезинфектора из "Магнита" Антона Котова в СИЗО
Определены первые победители лотереи для привившихся от COVID-19
Цены на овощи "борщевого набора" продолжают снижаться
Миллер опроверг сообщения о запуске "Северного потока-2" с 1 октября
Цены на нефть вернулись к рекордам, поднявшись выше 76 долларов
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"