Финские СМИ меняют стратегию освещения новостей о COVID-19

Финские СМИ больше не будут сообщать новости о коронавирусе во всех выпусках новостей. Теперь COVID-19 интересует финских журналистов не больше, чем обычный грипп.

Первой об изменении стратегии подачи новостей о пандемии объявила влиятельная телерадиокомпания Финляндии Yle. Эта медиакорпорация является хозяйкой нескольких популярных в Суоми телеканалов, огромного количества радиостанций и мощных информплощадок в интернете, а также вещает на разных языках на иностранную аудиторию. Руководство Yle, которое, кстати, избирает парламент, решило доводить до зрителей и слушателей новости о COVID-19 только в том случае, если в статистике заражений произойдут кардинальные изменения. Причина смены подходов в освещении пандемии связана с тем, что Финляндия почти достигла желаемого уровня вакцинации населения от коронавируса и данная тема уже сходит с повестки дня.

"Вместо ежедневных отчетов о числе инфицированных новости будут сфокусированы на долгосрочном обзоре и анализе данных", - отмечается в сообщении Yle. Данные о ежедневной статистике заражений и смертей от коронавируса граждане смогут получать на сайте минздрава. Отметим, что всего за время пандемии в Финляндии коронавирусом переболели свыше 130 тысяч человек, умерли 1052 человека. На настоящий момент две прививки от коронавируса получили почти 57 процентов жителей Финляндии. Правительство Суоми планирует отказаться от ограничительных мер сразу, как только 80 процентов жителей старше 12 лет получат две дозы вакцины.

Интересно, что одновременно тактику работы с населением изменило и министерство здравоохранения Финляндии. На этой неделе оно отказалось от массового тестирования вакцинированных людей, посчитав, что массовое тестирование слишком нагружает систему здравоохранения. Финнам с легкими симптомами простуды теперь просто рекомендуют оставаться дома.