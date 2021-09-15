Макей заявил об "усугублении системного кризиса" в международных отношениях

"Ряд стран, откровенно говоря, попирают ногами международное право, плюют на него и изобретают какие-то новые формулы, которые они называют "правилами", - вынужден был констатировать глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей, выступая 15 сентября в Душанбе на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Главы трех профильных структур, сообщает БЕЛТА, обстоятельно обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ, обсудили ситуацию в Афганистане в контексте вызовов и угроз, возникающих для государств-членов организации после поспешного вывода войск западной коалиции.

Белорусский министр проинформировал своих коллег о развитии ситуации в Европейском регионе, изложил подходы официального Минска по актуальным проблемам региональной и международной безопасности. Особый акцент, уточняет агентство, Макей сделал на "усугублении системного кризиса международных отношений, углублении политической нестабильности и нарастании противоречий и военно-политической конфронтации между основными центрами силы". Он выразил также обеспокоенность продолжающейся деградацией международных инструментов в области контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности.

В этой связи белорусский министр напомнил, что ОДКБ предложила НАТО выстроить сотрудничество на различных уровнях, теперь от альянса ждут ответа на это предложение. Макей полагает, что двум структурам надо вырабатывать общие подходы и по ситуации в Афганистане, но, по его мнению, западной коалиции сейчас будет сложно согласиться на это после "поспешного бегства из Афганистана и фактически проигрыша" в этой стране.

Представители государств - членов ОДКБ обсудили также развитие военно-технического сотрудничества и борьбу с киберугрозами. "Мы видим, как активно социальные сети используются не только для нагнетания страстей в какой-то одной отдельно взятой стране, но и для разжигания ненависти в целых регионах", - отметил Макей.

На заседании от имени ОДКБ принято заявление, призывающее все государства придерживаться духа и буквы Устава ООН и других документов в сфере международного права. Глава МИД Беларуси добавил, что все принятые на заседании документы будут распространены в международных организациях, в том числе в Организации Объединенных Наций.