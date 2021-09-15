Глава МИД Британии лишился поста из-за ситуации с Афганистаном

Бывший глава британского МИД Доминик Рааб лишился должности на фоне скандала с его отпуском в разгар ситуации вокруг Афганистана. На этом посту его сменит министр внешней торговли Элизабет Трасс, сообщается в официальном аккаунте Даунинг-стрит в Twitter.

Как следует из публикации, Рааб займет должность главы министерства юстиции и станет заместителем премьер-министра.

Напомним, Рааб оказался в центре скандала после того, как стало известно, что во время отпуска он отказался выйти на связь с главой МИД Афганистана в разгар наступления талибов (радикальное движение "Талибан", запрещено в РФ) на Кабул. Общественность обвинила Рааба в том, что из-за его отказа была поставлена под угрозу жизнь афганских переводчиков, сотрудничавших с британскими силами.