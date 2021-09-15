Грызлов: Киев отказался вернуться к работе в Минске в очном формате

Делегация Украины в Контактной группе по урегулированию в Донбассе отказалась возвращаться к очному формату переговоров в Минске. Об этом сообщил полпред России в группе Борис Грызлов.

"Мы поддерживаем стремление участников переговоров, нацеленное на возвращение в очный формат. Но Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске", - заявил Грызлов по итогам очередной видеоконференции группы.

Он также отметил, что до пандемии Минск "соответствовал требованиям по обеспечению полноценного участия всех сторон минского формата, в особенности Украины и Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)".

По его словам, украинская сторона также в очередной раз отказалась работать с ДНР и ЛНР над гуманитарными вопросами и вместо этого лишь диктовала им, какой состав должен быть у их делегаций. Из-за этого полностью остановился диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения, сообщил Грызлов.

Ранее российская сторона неоднократно отмечала, что возвращение заседаний Контактной группы в очный формат могло бы повысить результативность ее работы.