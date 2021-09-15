Япония сообщила о запуске с территории КНДР двух ракет

Управление безопасности на море Японии сообщило о двух запусках ракет с территории Северной Кореи. Первый был произведен в 12.38 по местному времени, а второй 12.43, передает РИА Новости, ссылаясь на NHK.

По данным японского правительства, первая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Место падения второй ракеты неизвестно. Сейчас минобороны Японии ведет сбор и анализ информации в связи с пусками ракет.

В понедельник стало известно, что КНДР запустила новую крылатую ракету большой дальности. Испытания, признанные успешными, прошли 11 и 12 сентября. Северокорейские специалисты проверили тягу двигателей ракеты на земле, провели летные испытания, испытания контроля и наведения и другие. Утверждается, что ракета может поразить цель на расстоянии до 1,5 тысячи километров.